Blind box Việt thấm đẫm văn hóa, đầy chất công nghệ

Sau những thông tin blind box (túi mù) Baby Three do Trung Quốc sản xuất chứa hình ảnh tương tự "đường lưỡi bò" bị các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra sai phạm… thì nhìn lại, Việt Nam cũng có blind box. Blind box "made in Việt Nam" không chỉ đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc mà còn mang đậm tính công nghệ.