Bộ Công thương cảnh báo 7 sản phẩm đang bị thu hồi do có nguy cơ mất an toàn

Các sản phẩm bị thu hồi gồm máy chiếu, ghế an toàn cho trẻ em, đèn pin đồ chơi, ấm đun nước điện, bình sữa trẻ em, miếng dán trắng răng và khẩu trang lọc bụi.

Miếng dán trắng răng 7D White bị thu hồi tại châu Âu, có thể đã có ở thị trường Việt Nam. Ảnh: Ủy ban Cạnh tranh quốc gia

Chiều 30-6, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) cảnh báo 7 sản phẩm đang bị cơ quan chức năng tại một số quốc gia thu hồi trong tháng 6-2026, do tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo cảnh báo, không loại trừ khả năng các sản phẩm này đã được đưa vào Việt Nam, thông qua các kênh thương mại điện tử xuyên biên giới, hàng xách tay hoặc các hình thức mua bán trực tuyến khác, từ đó có thể ảnh hưởng đến người tiêu dùng Việt Nam.

Theo tổng hợp của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia từ các cơ quan quản lý an toàn sản phẩm và bảo vệ người tiêu dùng quốc tế, các sản phẩm đang bị cảnh báo gồm: máy chiếu BenQ GV31 (xuất xứ Trung Quốc), ghế an toàn trẻ em trên ô tô JOIE Signature i-Level (Trung Quốc), đèn pin đồ chơi (Trung Quốc), ấm đun nước điện Zwilling Enfinigy (Trung Quốc), miếng dán trắng răng 7D White (Trung Quốc), khẩu trang lọc bụi hạt Particle Filter Mask (Trung Quốc) và bình sữa trẻ em tái sử dụng Boon NURSH 8 oz (xuất xứ Việt Nam).

Bình sữa trẻ em tái sử dụng Boon NURSH 8 oz bị thu hồi tại Mỹ. Ảnh: Ủy ban Cạnh tranh quốc gia

Các sản phẩm này bị thu hồi do nhiều nguy cơ khác nhau như: cháy do pin quá nhiệt, bỏng do nước nóng, chấn thương khi xảy ra va chạm, tổn thương mắt, nguy cơ trẻ nhỏ bị hóc, phơi nhiễm hóa chất vượt ngưỡng cho phép hoặc không bảo đảm khả năng bảo vệ sức khỏe của người sử dụng.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng chủ động kiểm tra các sản phẩm đang sử dụng, nhất là sản phẩm dành cho trẻ em, thiết bị điện gia dụng, thiết bị điện tử, phương tiện bảo hộ cá nhân, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp được mua từ nước ngoài, hoặc qua các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới.

Người tiêu dùng cần đối chiếu tên sản phẩm, nhãn hiệu, model, mã sản phẩm, mã lô sản xuất hoặc thời gian mua hàng với các thông báo thu hồi do cơ quan chức năng công bố. Nếu phát hiện sản phẩm thuộc diện bị cảnh báo hoặc có dấu hiệu mất an toàn, cần ngừng sử dụng ngay và liên hệ nhà sản xuất, nhà phân phối để được hướng dẫn đổi trả, sửa chữa, thay thế, hoàn tiền hoặc xử lý theo chương trình thu hồi.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cũng khuyến nghị chỉ lựa chọn mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và phương tiện bảo vệ cá nhân có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn của nhà sản xuất. Đồng thời, người tiêu dùng nên ưu tiên mua hàng từ các đơn vị phân phối uy tín, có đầy đủ thông tin về nhãn hàng hóa, cảnh báo an toàn và truy xuất nguồn gốc.

Cơ quan này cho rằng, trong bối cảnh mua sắm trực tuyến và thương mại điện tử xuyên biên giới ngày càng phát triển, việc thường xuyên theo dõi các thông tin cảnh báo, thu hồi sản phẩm do cơ quan chức năng trong và ngoài nước công bố sẽ giúp người tiêu dùng kịp thời nhận diện rủi ro, bảo đảm an toàn trong quá trình mua sắm và sử dụng hàng hóa.

PHÚC VĂN