Sẽ có cổng thông tin cảnh báo sản phẩm thu hồi toàn cầu

Hội Công nghệ cao TPHCM cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các Tổng lãnh sự quán các quốc gia có hàng hóa xuất khẩu vào Việt Nam cùng các tập đoàn kiểm định đa quốc gia, để hình thành cổng dữ liệu sản phẩm bị thu hồi trên thế giới.

Cổng thông tin dự kiến cho phép các hệ thống bán lẻ tại TPHCM tra cứu và nhận diện sớm các sản phẩm đã bị thu hồi ở nước ngoài, từ đó kiểm soát hàng nhập khẩu từ khâu đưa vào hệ thống.

Theo Hội Công nghệ cao TPHCM, trước hệ thống này, hội đã phối hợp Sở Công thương TPHCM, các chuỗi bán lẻ, phòng kiểm nghiệm thực hiện chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (Tick xanh trách nhiệm). Chương trình được thiết kế như một nền tảng quản lý chất lượng xuyên suốt, kiểm soát toàn bộ hồ sơ sản phẩm từ chứng chỉ, bao bì, thông tin nguồn gốc, xuất xứ đến kết quả kiểm nghiệm. Đến nay, chương trình đã thu hút 12 hệ thống bán lẻ lớn như Saigon Co.op, Aeon, King Food Market, Lotte Mart, GS25… tham gia, đóng vai trò dẫn dắt và kết nối nhà cung cấp tuân thủ chuẩn chất lượng.

