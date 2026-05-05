Bộ Y tế: Rà soát, thu hồi sản phẩm sữa cho trẻ nhỏ nhập khẩu từ Mỹ có chứa độc tố

Sáng 5-5, Bộ Y tế đã có thông tin tới báo chí về 3 lô sữa cho trẻ em của Công ty Sữa A2 (A2 Milk Company - Hoa Kỳ) có chứa độc tố, đã được công ty này tự nguyện thu hồi.

Theo đó, ngày 2-5, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thông báo The a2 Milk Company tự nguyện thu hồi 3 lô sữa công thức dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA (dạng bột, có bổ sung sắt), do phát hiện nhiễm cereulide - độc tố bền nhiệt do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Lô sản phẩm bị thu hồi là loại đóng trong hộp thiếc được bán tại Hoa Kỳ có thông tin cụ thể như sau: Lô 2210269454, hạn sử dụng ngày 15-7-2026; lô 2210324609, hạn sử dụng ngày 21-1-2027; lô 2210321712, hạn sử dụng ngày 15-1-2027.

Sản phẩm sữa a2 cho trẻ em. Ảnh nguồn FDA

Trước thông tin trên, để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế, Sở ATTP, Chi cục ATTP các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium USA dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi (dạng bột, bổ sung sắt) do The a2 Milk Company sản xuất.

Đồng thời, làm việc với đơn vị công bố sản phẩm (nếu có), yêu cầu thông báo đến các đơn vị phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng; tổ chức thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất; báo cáo số lượng đã nhập khẩu, đã bán, còn tồn và đề xuất biện pháp xử lý các lô hàng liên quan.

Cục ATTP cũng công văn gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đề nghị đơn vị này thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp với chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

