Gia Lai cần 2.000 tỷ đồng để an cư cho 3.000 hộ dân, khôi phục hạ tầng

Chiều 21-11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra, làm việc với tỉnh Gia Lai về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai báo cáo tổng thể thiệt hại trong đợt bão và lũ vừa qua. Theo đó, tỉnh đã huy động tối đa lực lượng ứng phó nhưng vẫn chịu thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng; 5 người chết, 1 người mất tích, 10 người bị thương (riêng đợt lũ vừa qua khiến 3 người chết, 1 người mất tích, 2 người bị thương).

Mưa lũ cuốn vỡ một đoạn đê sông Luật Lễ, xã Tuy Phước

Trong thời gian rất ngắn, Gia Lai liên tiếp hứng chịu thiên tai kép, gây thiệt hại nặng nề, vượt khả năng tự khắc phục. Hạ tầng thiết yếu, nhà ở, sinh kế của hàng chục ngàn hộ dân bị tàn phá; trang thiết bị, hạ tầng nhiều lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông, điện lực, thủy lợi hư hỏng nghiêm trọng. Trong bối cảnh nguồn lực đã cạn, tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp nguồn lực để tỉnh sớm khắc phục hậu quả, khôi phục lại hoạt động kinh tế - xã hội, ổn định dân sinh.

Tỉnh Gia Lai đề nghị Trung ương xem xét cấp 1.000 tỷ đồng để xây dựng các khu tái định cư cho 36 khu vực có nguy cơ cao cần di dời khẩn cấp (khoảng 3.000 hộ). Đồng thời, đề nghị hỗ trợ thêm 1.000 tỷ đồng để tái thiết đô thị Quy Nhơn và hệ thống hạ tầng giao thông bị hư hại trên toàn tỉnh.

Ngay khi lũ rút, lực lượng quân đội triển khai dọn lũ, khắc phục thiệt hại các trường học ở Tuy Phước

Tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc cho rằng, thiệt hại diễn ra trên diện rộng, từ đồng bằng đến miền núi. Ông mong muốn lực lượng công an, quân đội tiếp tục ở lại hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả, nhất là khi hàng trăm trường học, trạm y tế và hàng ngàn nhà dân còn ngổn ngang...

Chia sẻ khó khăn với tỉnh, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ghi nhận sự chủ động, phối hợp hiệu quả của chính quyền và lực lượng vũ trang trong ứng phó thiên tai; nhất là công tác di dời dân kịp thời, hạn chế thiệt hại. Tuy vậy, Gia Lai vẫn là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề với tổng thiệt hại ước tính khoảng 7.000 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại cuộc làm việc với tỉnh Gia Lai

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh ưu tiên ngay việc đảm bảo lương thực, thực phẩm, thuốc men cho người dân ở những nơi nước lũ chưa rút; khẩn trương dọn dẹp các điểm trường, trạm y tế để sớm ổn định dạy học và khám chữa bệnh. Đồng thời, tỉnh cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, không được chủ quan, tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân.

Về lâu dài, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh xây dựng phương án ổn định đời sống bền vững cho người dân; tiếp tục tổng hợp đầy đủ thiệt hại, trong đó chú ý đến thiệt hại của doanh nghiệp để đề xuất cơ chế hỗ trợ phù hợp như chính sách thuế, ngân hàng…

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn công tác kiểm tra thiệt hại lũ tại Luật Lễ, xã Tuy Phước

Phó Thủ tướng Lê Thành Long ghi nhận các kiến nghị của tỉnh và sẽ báo cáo Thủ tướng để xem xét, xử lý theo hướng phù hợp nhất.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra hiện trường sạt vỡ đoạn đê sông Luật Lễ (thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước) và trao 100 suất quà hỗ trợ người dân vùng “rốn lũ”. Trong đó, 40 suất dành cho thôn Luật Lễ và 60 suất cho các thôn Vân Hội 1, Vân Hội 2 và Diêu Trì. Phó Thủ tướng trao quà người dân ở Luật Lễ Phó Thủ tướng cũng đến thăm Làng trẻ em SOS Quy Nhơn, trao 117 suất quà. Đợt lũ vừa qua khiến Làng bị cô lập, gần 130 trẻ và cán bộ phải lên tầng 2 trú an toàn; nhiều trẻ còn nhỏ tuổi, thiếu lương thực và nước uống do khu vực bị bao vây bởi lũ lớn. Phó Thủ tướng thăm hỏi, trao quà cho trẻ em Làng SOS Quy Nhơn

