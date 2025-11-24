Gia Lai: Vùng hạ lưu sông Hà Thanh ngập lụt trở lại

Vừa trải qua đợt lũ lịch sử chưa kịp khắc phục, nhiều khu dân cư ven đô thị Quy Nhơn (Gia Lai) lại tiếp tục hứng mưa lớn, nhiều nơi ngập sâu. Riêng tại phường Quy Nhơn Bắc, hạ du sông Hà Thanh, cả 4 khu phố đều bị ngập nặng, chia cắt.

Sáng 24-11, ông Nguyễn Đăng Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, cho biết đêm qua, do ảnh hưởng đới gió Đông kết hợp không khí lạnh gây mưa giông khiến mực nước sông Hà Thanh dâng trở lại.

Khu vực phường Quy Nhơn Bắc bị ngập sâu trở lại. Ảnh: BÌNH ĐỊNH

Lượng mưa ghi nhận tại một số điểm trên dưới 100mm, gây ngập cục bộ ở hạ lưu thuộc khu vực Diêu Trì, Canh Vinh và một số phường, xã ven đô thị Quy Nhơn.

Khu vực dân cư ở phường Quy Nhơn Bắc bị ngập, chia cắt trở lại

Ông Nguyễn Thái Diễn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc, cho biết, đêm 23-11, trên địa bàn mưa lớn, nước lũ dâng nhanh, có điểm ngập sâu 1m. Hiện cả 4 khu phố 1, 2, 3, 4 (phường Quy Nhơn Bắc) đều bị ngập sâu.

“Các lực lượng vũ trang đang duy trì ứng trực hỗ trợ người dân chống lũ. Chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng để giúp bà con khắc phục thiệt hại”, ông Diễn thông tin.

Nhiều hộ dân vùng ven Quy Nhơn - hạ du sông Hà Thanh, tiếp tục chạy lụt trong đêm 23-11

Nhiều tuyến đường, khu dân cư vẫn ngập vào sáng 24-11

Theo ông Diễn, địa phương vừa chịu thiệt hại nặng nề do đợt lũ từ ngày 18 đến 22-11, nay tiếp tục đối mặt lũ mới nên rất khó khăn. Trong đợt lũ trước, hơn 10.000 hộ dân toàn phường đều bị ngập; lũ làm 3 người chết, 1 người bị thương; hạ tầng hư hỏng nghiêm trọng, đến nay chưa thể thống kê đầy đủ.

NGỌC OAI