Gia Lai: Lũ lịch sử "cuốn trôi" hơn 1.000 tỷ đồng

Mưa lũ dồn dập tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương phía Đông tỉnh Gia Lai, khiến ít nhất 3 người chết, 19.200 nhà dân bị ngập, thiệt hại ước tính trên 1.000 tỷ đồng.

Ban hành chính sách hỗ trợ khẩn cấp

Sáng 20-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin về thiệt hại ban đầu và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả trận lũ lịch sử vừa xảy ra trên địa bàn.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thông tin với báo chí về thiệt hại, công tác phòng, chống lũ lịch sử

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, sau bão số 13, tỉnh tiếp tục hứng chịu trận lũ lớn nhất từ trước đến nay. Lũ kéo dài nhiều ngày, ảnh hưởng 58 xã, phường khu vực phía Đông và một số địa phương phía Tây. “Đây là trận lũ lịch sử, mực nước cao nhất từ trước đến nay. Lượng mưa có nơi đạt 700-800mm; nhiều khu vực ngập sâu 2-3m, phổ biến 1-1,5m”, ông Thanh thông tin.

Lực lượng quân đội triển khai tiếp tục tăng cường cho các vùng ngập sâu

Trận lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng nề lên phía Đông tỉnh Gia Lai, nhiều nơi gây ngập tận nóc nhà dân

Theo thống kê sơ bộ, lũ gây thiệt hại nặng nề tại các xã, phường phía Đông - nơi vừa chịu ảnh hưởng của bão số 13. Toàn tỉnh có 3 người chết, 19.200 hộ/71.086 nhân khẩu bị ngập và cô lập; trong đó, 7.500 hộ bị ngập sâu 2-3m. Thiệt hại ban đầu ước trên 1.000 tỷ đồng.

Về ứng phó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định, địa phương đã chủ động kích hoạt các phương án phòng, chống mưa lũ ngay sau khi nhận dự báo thời tiết bất lợi. Trong mưa lũ, toàn bộ hệ thống chính trị được huy động, với 20.000 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ tham gia cứu hộ, khắc phục hậu quả.

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai triển khai bám hiện trường để giúp dân chống lũ

Sau đợt lũ, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo triển khai chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho khoảng 5.000 hộ nghèo, cận nghèo và hộ đặc biệt khó khăn. Mỗi hộ được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng trong 3 tháng (tổng 6 triệu đồng/hộ). Tỉnh cũng kiến nghị Trung ương cấp 2.000 tấn gạo hỗ trợ khẩn cấp người dân vùng lũ. Ngoài ra, các hộ có nhà sập, hư hại tiếp tục được hỗ trợ theo chính sách đã áp dụng sau bão số 13 với 60 triệu đồng/nhà sập hoàn toàn; 2-5 triệu đồng/nhà hư hại, tốc mái.

Mẹ con bà Trương Thị Cang (ở Ngã ba Phú Tài, xã Tuy Phước) bị chia cắt trong cơn lũ lịch sử được đơn vị chức năng ứng cứu kịp thời

Ông Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, sáng 20-11, mưa đã giảm, nước lũ tại các vùng thấp đang rút dần. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn còn ngập sâu 1-1,5m, khiến việc tiếp cận và khắc phục thiệt hại gặp khó khăn. Tỉnh đang tập trung toàn bộ hệ thống chính trị để khắc phục hậu quả, ưu tiên cho cơ sở y tế, trường học, trụ sở và khu dân cư bị thiệt hại nặng…

Băng vào rốn lũ cứu giúp dân

Ngày 20-11, theo ghi nhận của PV Báo SGGP, nhiều khu dân cư tại các phường, xã Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Tuy Phước vẫn còn ngập sâu, có nơi ngập 2-3m, khiến việc tiếp cận hỗ trợ người dân gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng bộ đội nấu ăn cho người dân vùng bị ngập sâu

Phát cơm hộp cho người dân có nhà bị ngập phải sơ tán khẩn cấp

Ông Nguyễn Thái Diễn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc cho biết, địa bàn còn 4 khu phố (1, 2, 3, 4) đang bị ngập sâu 2-3m. Hiện chưa thể đánh giá đầy đủ thiệt hại; thống kê sơ bộ cho thấy thiệt hại tài sản rất lớn; có một số thiệt hại về người đang chờ tổng hợp, báo cáo.

Một số nơi lũ rút, hạ tầng bị tàn phá nặng nề vào ngày 20-11

Tại xã Tuy Phước, ngành chức năng vẫn chưa thể thống kê thiệt hại. Rạng sáng 19-11, mưa lớn kết hợp áp lực lũ từ sông Côn đã làm vỡ một đoạn đê bao bờ sông qua khu vực Luật Lễ. Sau sự cố, lực lượng quân đội, công an được huy động tiếp cận các điểm ngập sâu để hỗ trợ, ứng cứu người dân.

Tại thôn Luật Lễ (xã Tuy Phước), mực nước lũ cao hơn khoảng 1,5m so với đỉnh lũ lịch sử năm 2009, khiến nhiều thôn, xóm bị cô lập hoàn toàn. Từ sáng 19-11, lực lượng quân đội đã được huy động vào “rốn lũ” Luật Lễ để hỗ trợ, ứng cứu người dân.

Có mặt trực tiếp tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, thông tin, trời mưa lớn, gió mạnh, nước chảy xiết khiến công tác di dời người dân gặp rất nhiều khó khăn. “Bộ đội phải dùng dây thừng cố định phao cứu sinh vào từng chiến sĩ để tiếp cận, đưa người dân ra ngoài an toàn”, Đại tá Sơn nói.

Lực lượng quân đội xả thân băng vào "rốn lũ" Luật Lễ để cứu giúp người dân

Bà Võ Thị Lưới, người dân thôn Luật Lễ, bàng hoàng kể lại: “Lũ lên quá nhanh, nhấn chìm toàn bộ gia sản. Hơn 100 con heo thịt và heo giống bị cuốn trôi; đàn bò 6 con cũng mất theo dòng lũ. Hai vợ chồng già được bộ đội đến cứu”.

Theo Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, đơn vị đang phối hợp Sư đoàn 2, Lữ đoàn 573, Lữ đoàn 572, Quân khu 5 và Quân đoàn 34 tiếp tục rà soát các khu vực còn ngập sâu, ưu tiên hỗ trợ các gia đình có người già, trẻ nhỏ, phụ nữ; đồng thời phối hợp chính quyền cung cấp nhu yếu phẩm và hỗ trợ ổn định tạm thời cho người dân tại các điểm sơ tán.

Hỗ trợ người dân ở xã Tuy Phước sơ tán tránh lũ

Trong đợt lũ vừa qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã huy động 1.824 cán bộ, chiến sĩ, sử dụng 15 ca nô, 43 xuồng máy, 400 ô tô và hơn 4.000 áo phao, phối hợp địa phương sơ tán 2.850 hộ/10.529 lượt người, cứu nạn thành công 766 người khỏi vùng ngập sâu.

NGỌC OAI