Gia Lai: Nước đã rút nhưng nhiều nơi vẫn bị chia cắt

Sáng 20-11, ghi nhận của phóng viên Báo SGGP cho thấy, mặc dù nước lũ tại các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã rút, nhưng nhiều khu vực vẫn còn bị chia cắt do đường vào thôn, buôn bị ngập hoặc hư hỏng.

Đường dẫn vào làng Hrách, xã Sró bị nước lũ chia cắt, hiện các phương tiện không thể qua lại, người dân chỉ có thể lội suối

Tại xã Ia Rsai, ông Võ Ngọc Châu, Chủ tịch UBND xã, cho biết mưa lũ khiến 3 thôn bị chia cắt, cô lập. Đến sáng nay, một thôn đã đi lại được, tuy nhiên buôn Chư Tê và buôn Ơi Kia với 221 hộ dân, hơn 1.050 nhân khẩu vẫn còn bị chia cắt. Ngoài ra, vẫn còn 65 hộ với 114 khẩu của thôn khác đang sơ tán tại trường học và hội trường, chưa thể về nhà do nước chưa rút hết.

Tại xã Ia Pa, ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã, cho biết nước đang rút nhẹ nhưng 341 hộ dân với hơn 1.500 khẩu ở thôn Mơ Nang 2 vẫn bị chia cắt suốt 5 ngày nay.

Tại xã Pờ Tó, nước đã rút, 3 thôn Plei Du, Bi Giông và Bi Gia với 665 hộ dân, hơn 3.200 nhân khẩu đã hết cảnh chia cắt, người dân đi lại bình thường.

Người dân xã Ia Rsai ở vùng ngập được địa phương di dời đến nơi an toàn

Tại xã Sró, tuyến đường tạm dẫn vào làng Hrách bị nước lũ cuốn trôi ngày 19-11, gây cô lập 234 hộ dân với 1.172 nhân khẩu. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy nửa tháng, thôn rơi vào cảnh chia cắt. Đến sáng nay, nước đã rút, người dân có thể lội bộ qua suối, nhưng phương tiện vẫn chưa thể vào làng.

Tại xã Uar, dù nước rút trên diện rộng, nhưng buôn Nu do đặc thù trũng thấp, vẫn còn ngập một số điểm. Một số hộ dân của buôn đi tránh lũ tại trường học đã trở về nhà, số còn lại tiếp tục ở lại nơi sơ tán, chờ nước rút hoàn toàn để quay về.

HỮU PHÚC