Bổ nhiệm Trưởng Công an quận 3, TPHCM làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh

Bộ Công an có quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Trần Hồng Minh (Trưởng Công an quận 3, TPHCM) đến công tác, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Ngày 9-1, Công an tỉnh Trà Vinh đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Buổi lễ có lãnh đạo Công an TPHCM, Công an quận 3, Công an tỉnh Trà Vinh.

Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Trần Hồng Minh (Trưởng Công an quận 3, TPHCM) đến công tác, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh khẳng định việc bổ nhiệm Đại tá Trần Hồng Minh giữ nhiệm vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh là bổ sung, kiện toàn cho đội ngũ lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Nhận quyết định, Đại tá Trần Hồng Minh, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cảm ơn sự tín nhiệm cao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an… giao nhiệm vụ mới. Đại tá Trần Hồng Minh cũng khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu nhiều hơn để thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Hồng Minh, sinh năm 1976, quê quán huyện Củ Chi (TPHCM). Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, Đại tá Trần Hồng Minh kinh qua nhiều chức vụ tại Công an TPHCM. Đồng chí được thăng cấp bậc từ Thượng tá lên Đại tá vào ngày 24-11.