Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang làm việc với Công an TPHCM

Ngày 1-8, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Công an TPHCM.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM...

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, đoàn công tác của Bộ Công an mong muốn lắng nghe kiến nghị của các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an TPHCM, lãnh đạo Công an các quận, huyện, TP Thủ Đức và các phòng nghiệp vụ về công tác chuyên môn, nghiệp vụ để đoàn công tác nắm bắt, nghiên cứu tháo gỡ, hỗ trợ để hoạt động của Công an TPHCM được tốt hơn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong nửa cuối năm 2024.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu

Báo cáo với đoàn, Trung tướng Lê Hồng Nam cho biết, thời gian qua Công an TPHCM chủ động tham mưu hiệu quả lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TPHCM các kế hoạch, quyết sách giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn; triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn.

Từ đầu năm 2024, Công an TPHCM đã tăng cường triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; tập trung đấu tranh triệt phá tội phạm hoạt động băng nhóm, các điểm, tụ điểm phức tạp về tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường; đẩy nhanh tiến độ điều tra, khám phá các chuyên án lớn, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; đặt ra chỉ tiêu cao, thậm chí tuyệt đối trong đấu tranh, khám phá các vụ án về cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản đối với công an các đơn vị địa phương…

Trong 7 tháng năm 2024, tội phạm về trật tự xã hội đã được kéo giảm so với cùng kỳ và liền kề (xảy ra 3.200 vụ; giảm 1.011 vụ). Tỷ lệ khám phá án được nâng cao (án cướp tài sản đạt gần 96%; án cướp giật tài sản đạt hơn 93%).

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao Thư khen của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc Công an TPHCM

Công an TPHCM đã phát hiện, đấu tranh 939 vụ với 1.021 đối tượng có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (so với cùng kỳ tăng 101 vụ, tương ứng 12%); 600 vụ với 313 cá nhân, 398 tổ chức có dấu hiệu vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm.

Riêng về tội phạm ma túy, lực lượng công an đã phát hiện, khám phá 1.924 vụ với 4.850 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; thu giữ gần 800kg ma túy các loại, 4 quả nổ, 30 khẩu súng, 168 viên đạn các loại, cùng nhiều phương tiện liên quan (so với cùng kỳ tăng 645 vụ, tương ứng hơn 50%; tăng 2.141 đối tượng, tương ứng gần 80%).

7 tháng năm 2024, TPHCM không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy nội địa; tình hình tai nạn giao thông đường bộ được kéo giảm so với cùng kỳ cả về số vụ và số người thương vong. Thành phố ghi nhận xảy ra 920 vụ tai nạn giao thông đường bộ, khiến 251 người chết, bị thương 611 người (so với cùng kỳ giảm 19 vụ, tương ứng 2%; giảm 149 người chết, tương ứng 37%). Tình hình cháy nổ được kiểm soát, kéo giảm dần qua các tháng; tuy nhiên vẫn còn diễn biến phức tạp.

CHÍ THẠCH