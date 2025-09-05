Bộ trưởng Bộ GD-ĐT NGUYỄN KIM SƠN: Khai mở những con đường mới cho giáo dục Việt Nam

Hôm nay 5-9, học sinh cả nước bước vào năm học mới. Năm học 2025-2026 được xem là năm học đặc biệt khi giáo dục đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới. Nhân dịp khai giảng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn (ảnh) đã chia sẻ về những định hướng chiến lược để ngành giáo dục - đào tạo tiếp tục vươn tới những tầm cao mới.

Lương cơ bản của nhà giáo sẽ tăng ít nhất 2 triệu đồng/người/tháng

PHÓNG VIÊN: Thưa Bộ trưởng, việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 trong năm học mới sẽ được triển khai ra sao?

Bộ trưởng NGUYỄN KIM SƠN: Năm học 2025-2026, Bộ GD-ĐT sẽ tiến hành đánh giá toàn diện Chương trình GDPT 2018 sau một chu kỳ triển khai nhằm làm rõ mức độ đạt được về phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; chỉ ra ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và đề ra giải pháp điều chỉnh, bảo đảm Chương trình thực chất, hiệu quả, bền vững.

Định hướng xuyên suốt là kiên định mục tiêu đã được Đảng, Quốc hội xác định, đó là phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh, gắn với yêu cầu đào tạo nhân lực cho giai đoạn mới. Tinh thần là nhìn thẳng sự thật, đánh giá khách quan, điều chỉnh kịp thời, tất cả vì học sinh.

Còn việc quản lý dạy thêm, học thêm và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày thì sao, thưa Bộ trưởng?

Bộ GD-ĐT tiếp tục kiên trì quan điểm học thêm có thể đem lại sự củng cố kiến thức, nhưng ít đem lại giá trị cho sự phát triển con người. Những hệ lụy sâu xa của tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan đòi hỏi phải tiếp tục quyết liệt chấn chỉnh. Vì vậy, năm học 2025-2026, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các địa phương ban hành quy định quản lý dạy thêm, học thêm nhằm tăng cường trách nhiệm của chính quyền, đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT.

Với việc dạy học 2 buổi/ngày, Bộ đã chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch giáo dục thể hiện rõ phương án huy động, sử dụng nguồn lực để triển khai ở những nơi đủ điều kiện. Kế hoạch phải cụ thể hóa nội dung, thời lượng, đối tượng học sinh, đồng thời phân công giáo viên hợp lý, đúng quy định; chú trọng phân hóa đối tượng, bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn tập cho học sinh cuối cấp và hỗ trợ học sinh chưa đạt yêu cầu. Kinh phí cho buổi học thứ hai chủ yếu được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng. Các nguồn xã hội hóa được thực hiện theo các quy định hiện hành. Thời gian tới, Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể về huy động kinh phí cho việc triển khai dạy học 2 buổi/ngày.

Bao giờ thì chúng ta thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính?

Để chuẩn bị cho việc thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính từ năm 2027 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT đang tập trung triển khai một số công việc trọng tâm, như xây dựng Đề án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2026; huy động chuyên gia xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa (dự kiến áp dụng từ năm 2027); xây dựng quy trình, quy chế tổ chức thi trên máy tính, tổ chức tập huấn, hội thảo trên toàn quốc; tiếp tục phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc chuyển, nhận đề thi và các khâu bảo mật khác liên quan của kỳ thi.

Hiện Bộ GD-ĐT đang chuẩn bị hệ thống phần mềm tổ chức thi trên máy và thử nghiệm việc thi trên máy tại các địa phương. Dự kiến ngay trong năm học này, sẽ triển khai thử nghiệm cho hơn 100.000 học sinh.

Cán bộ, giáo viên ở xã Tam Thanh (tỉnh Thanh Hóa) cùng dọn dẹp trường lớp chuẩn bị khai giảng năm học mới

Năm học mới, ngành sẽ triển khai việc tuyển dụng, chế độ, chính sách đối với giáo viên ra sao?

Ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật Nhà giáo, Bộ GD-ĐT đã xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó, đối với việc tuyển dụng nhà giáo, bộ đang xây dựng Thông tư với định hướng giao sở GD-ĐT chủ trì thực hiện, hoặc tham mưu UBND cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền phù hợp với thực tiễn của địa phương. Cách này đảm bảo thực hiện chủ trương giảm đầu mối trung gian, đồng bộ về chất lượng tuyển dụng (dự tuyển một lần có thể được đăng ký xét tuyển vào nhiều trường theo kết quả thi/xét), tiết kiệm chi phí, tăng cơ hội cho người tham gia tuyển dụng; góp phần khắc phục tình trạng thừa/thiếu cục bộ giáo viên cũng như đảm bảo cơ cấu đội ngũ theo cấp học, môn học, hoạt động giáo dục.

Bộ GD-ĐT đang xây dựng Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo, trong đó có quy định về nội dung, hình thức tuyển dụng nhà giáo. Dự kiến, việc tuyển dụng sẽ gồm 2 vòng thi, tương thích với quy định về tuyển dụng viên chức hiện nay. Tuy nhiên, vòng 2 về chuyên môn nghiệp vụ sẽ được thiết kế khác biệt, bám sát quy trình thực tế của hoạt động dạy học và giáo dục, bảo đảm đánh giá đúng năng lực sư phạm, kỹ năng nghề nghiệp của ứng viên ở từng cấp học, từng trình độ đào tạo. Đây được kỳ vọng là điểm đổi mới quan trọng, nhằm khắc phục hạn chế trước đây khi áp dụng cơ chế chung của viên chức mà chưa tính đủ đến đặc thù của nghề dạy học.

Bộ cũng đang hoàn thiện dự thảo quy định chi tiết về tiền lương, phụ cấp và các chính sách thu hút, hỗ trợ nhà giáo. Theo đó, dự kiến tiền lương cơ bản của tất cả nhà giáo đều tăng, thêm ít nhất khoảng 2 triệu đồng, nhiều nhất có thể 5-7 triệu đồng/người/tháng. Tiền tăng thêm này chỉ tính với lương cơ bản, chưa tính với các loại phụ cấp khác.

Thông điệp mà Bộ trưởng gửi tới thầy cô và các em học sinh nhân dịp năm học mới là gì?

Năm học 2025-2026 là một năm học rất quan trọng, với nhiều việc lớn phải thực hiện và cơ hội để đổi mới. Từ khóa của năm học này là “triển khai”. Đó là tập trung triển khai thật tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục cũng như 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025-2026 của ngành giáo dục. Đó là cách để toàn ngành khắc phục những tồn tại, hạn chế hiện có và khai mở những con đường mới cho giáo dục Việt Nam thời gian tới.

Giáo dục là sự nghiệp trăm năm, đòi hỏi tầm nhìn, sự kiên trì, tinh thần công bằng và trách nhiệm cao nhất. Tôi kêu gọi toàn ngành, từ quản lý đến giáo viên, nhân viên, cùng tất các các em học sinh, sinh viên hãy chuẩn bị tâm thế, tinh thần và điều kiện tốt nhất, cùng đoàn kết, chung sức để năm học mới trở thành một năm học bận rộn nhưng đầy niềm vui và thành công.

8 giờ sáng nay 5-9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Bộ GD-ĐT tổ chức chương trình kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026. Chương trình sẽ diễn ra từ 8 giờ đến 9 giờ 30, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam), kết nối trực tuyến tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trên toàn quốc với sự tham dự của khoảng 1,7 triệu thầy cô giáo và gần 30 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước... Đây là lễ khai giảng đặc biệt “2 trong 1”, vì lần đầu tiên gần 30 triệu học sinh, sinh viên cả nước tham dự lễ khai giảng chung - qua sóng truyền hình trực tiếp của VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam. Theo dự kiến chương trình, sau diễn văn khai mạc của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, Bộ GD-ĐT sẽ phát phóng sự “80 năm giáo dục phát triển đất nước”. Tiếp đó, sau phát biểu của đại diện học sinh, sinh viên, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng năm học 2025-2026.

PHAN THẢO thực hiện