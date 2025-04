Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bị nghi để lộ thông tin tác chiến ở Yemen

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: XINHUA

Thông tin ông Hegseth chia sẻ hôm 15-3 trong nhóm chat Signal bao gồm cả lịch trình bay của tiêm kích F/A-18 Hornet nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen. Đây là những kế hoạch tấn công tương tự như nội dung ông đã chia sẻ trong một nhóm chat Signal khác cùng ngày.

Bà Jennifer, vợ ông Hegseth, từng là nhà sản xuất của Fox News và không phải nhân viên Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, bà từng tháp tùng ông trong các chuyến công du nước ngoài và đã bị chỉ trích vì tham dự các cuộc họp nhạy cảm với lãnh đạo nước ngoài cùng chồng.

Việc lộ ra nhóm chat Signal thứ hai nơi ông Hegseth chia sẻ thông tin quân sự tối mật là diễn biến mới nhất khiến năng lực quản lý và khả năng phán đoán của vị Bộ trưởng bị đặt dấu hỏi.

Nhóm chat đầu tiên, bị tờ The Atlantic phanh phui hồi tháng 3-2025, do Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz lập ra. Mục đích là để các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu trong Chính phủ của Tổng thống Donald Trump như Phó Tổng thống, Giám đốc Tình báo quốc gia và ông Hegseth có thể phối hợp cùng các cấp dưới chuẩn bị cho các cuộc tấn công của Mỹ. Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin này.

PHƯƠNG NAM