Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì

Thừa ủy quyền của lãnh đạo các cấp, Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam trao tặng Huân chương Chiến công hạng nhì cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Đây là thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên biển, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong những tháng đầu năm 2024, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển, kết hợp với phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ở khu vực biển Việt Nam – Malaysia - Thái Lan, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Tư lệnh Vùng, đơn vị đã lập nhiều thành tích.

Cụ thể, bắt giữ 7 tàu/7 vụ vận chuyển 650.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa; tiếp nhận điều tra, xác minh, xử lý 3 vụ/3 tàu, tịch thu gần 130.000 lít dầu DO; đấu tranh bắt giữ 6 vụ/6 đối tượng thu giữ gần 30 gram ma túy các loại, 6 điện thoại di động, 4 xe mô tô; bắt giữ 1 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm phạm tội giết người, bàn giao cho Công an tỉnh Bình Định xử lý theo quy định của pháp luật… Tổng số tiền xử phạt, bán phát mại tài sản, nộp ngân sách nhà nước ước tính đạt gần 21 tỷ đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 làm nhiệm vụ trên biển

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam bày tỏ mong muốn cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục xác định rõ tinh thần trách nhiệm cao đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và thực thi pháp luật trên biển; không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên lập nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng là lực lượng chuyên trách của Nhà nước trong quản lý, thực thi pháp luật trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa phía Tây Nam của Tổ quốc.

HOÀNG TUẤN