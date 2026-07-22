Pháp trở thành quốc gia EU đầu tiên cấm mạng xã hội đối với trẻ em

Quốc hội Pháp vừa thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, đưa Pháp trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) thiết lập độ tuổi giới hạn kỹ thuật số.

Quốc hội Pháp. Ảnh: XINHUA

Theo kênh CNN, động thái này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Tổng thống Emmanuel Macron nhằm bảo vệ sức khỏe tâm thần và sự phát triển của giới trẻ. Ông Emmanuel Macron chỉ đạo Chính phủ Pháp đẩy nhanh tiến độ trình dự luật qua Quốc hội, với mục tiêu đưa đạo luật vào thực thi ngay khi năm học mới bắt đầu vào tháng 9 tới.

Các dự thảo trước đó của đạo luật từng đề xuất cấm quảng cáo khuyến khích trẻ em sử dụng mạng xã hội, kể cả quảng cáo từ người có ảnh hưởng, đồng thời yêu cầu các nền tảng mạng xã hội quảng cáo phải đính kèm cảnh báo "Sản phẩm nguy hiểm cho trẻ em dưới 15 tuổi". Tuy nhiên, những nội dung này không còn trong phiên bản luật chính thức cuối cùng.

Đạo luật mới sẽ do Cơ quan Quản lý truyền thông nghe nhìn và kỹ thuật số Pháp (Arcom) chịu trách nhiệm giám sát và thực thi, dự kiến áp dụng đối với tất cả các nền tảng lớn.

Theo dữ liệu từ Arcom, trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tại Pháp dành trung bình 1 giờ 21 phút mỗi ngày cho TikTok. Thuật toán gợi ý của nền tảng có xu hướng đẩy các nội dung cực đoan, khiến giới trẻ dễ tiếp xúc với các video gây lo âu hoặc có hại.

Cuối năm ngoái, Australia đi vào lịch sử khi trở thành quốc gia đầu tiên thực thi lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi. Tháng trước, Chính phủ Anh cũng công bố các hạn chế tương tự, dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm tới. Tây Ban Nha, Hy Lạp, Đan Mạch cũng đang lên kế hoạch áp đặt độ tuổi tối thiểu đối với việc sử dụng mạng xã hội.

PHƯƠNG NAM