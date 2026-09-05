Bước tiến lớn của hạ tầng số Việt Nam

Theo bảng xếp hạng Speedtest Global Index của Ookla (hãng công nghệ sở hữu công cụ đo tốc độ internet toàn cầu Speedtest) vừa được công bố, trong tháng 7, tốc độ internet di động của Việt Nam tăng 10 bậc, lên vị trí thứ 10 thế giới, với tốc độ tải xuống trung vị đạt 205,58Mbps. Internet băng rộng cố định cũng tăng 1 bậc, lên vị trí thứ 7 toàn cầu, với tốc độ tải xuống trung vị đạt 307,11Mbps.

Kết quả này không chỉ có ý nghĩa về mặt thứ hạng mà còn phản ánh sự cải thiện đáng kể về chất lượng kết nối và hạ tầng viễn thông Việt Nam sau nhiều năm đầu tư vào mạng cáp quang, hạ tầng truyền dẫn và đặc biệt là thương mại hóa mạng 5G.

Trong bảng xếp hạng internet di động tháng 7 của Ookla, Việt Nam là thị trường có mức cải thiện thứ hạng mạnh nhất. Chỉ trong chưa đầy 2 năm, tốc độ internet di động của Việt Nam đã tăng mạnh. Cuối năm 2024, tốc độ tải xuống đạt khoảng 87Mbps, đứng thứ 37 thế giới. Đến tháng 3-2025, tốc độ tăng lên khoảng 144Mbps, lần đầu lọt nhóm 20 quốc gia có internet di động nhanh nhất.

Đến tháng 7-2026, tốc độ tiếp tục vượt mốc 200Mbps, đưa Việt Nam vào top 10 toàn cầu. Đối với mạng băng rộng cố định, từ khoảng 159Mbps đầu năm 2025, tốc độ đã tăng lên hơn 307Mbps vào giữa năm 2026, gần gấp đôi sau khoảng 18 tháng.

Việc internet Việt Nam liên tục cải thiện thứ hạng không phải kết quả của một chiến dịch ngắn hạn mà là thành quả của quá trình đầu tư kéo dài nhiều năm. Sự đồng bộ giữa chính sách và đầu tư đang góp phần từng bước hoàn thiện hệ sinh thái hạ tầng số. Tính đến tháng 8-2026, Việt Nam có khoảng 131,7 triệu thuê bao internet băng rộng di động và gần 24,8 triệu thuê bao băng rộng cố định.

Sau giai đoạn thử nghiệm, từ cuối năm 2024 đến nay, các doanh nghiệp viễn thông trong nước đã tăng đầu tư vào mạng 5G, mở rộng số lượng trạm phát và tối ưu hạ tầng truyền dẫn. Cả nước hiện có 42 trung tâm dữ liệu thương mại, với tổng công suất thiết kế khoảng 372,75MW, tạo nền tảng cho phát triển điện toán đám mây, AI và các dịch vụ số quy mô lớn. Những con số này cho thấy nền tảng hạ tầng số của Việt Nam đang tiếp tục được mở rộng.

Dù kết quả Speedtest chưa phản ánh đầy đủ mọi khía cạnh về chất lượng internet, việc Việt Nam cùng nằm trong top 10 thế giới về tốc độ tải xuống trung vị ở cả mạng di động và băng rộng cố định có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế số.

Hạ tầng số chất lượng cao có thể giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành, nâng sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư công nghệ, thúc đẩy phát triển trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, AI và các ngành công nghệ cao. Đây cũng là điều kiện quan trọng để triển khai Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số theo các mục tiêu Việt Nam đang theo đuổi.

TRẦN LƯU