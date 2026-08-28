Tạo mọi điều kiện tốt nhất để đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ cống hiến

Sáng 28-8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên chính thức với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”.

Phiên chính thức của đại hội với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đại hội có 489 đại biểu chính thức đại diện cho đội ngũ trí thức KH-CN và các tổ chức thành viên trong hệ thống VUSTA. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và một số địa phương.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, trí thức nói chung và trí thức trong lĩnh vực KH-CN nói riêng là vốn quý của dân tộc. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng luôn coi trọng vai trò của trí thức, từ đó, đội ngũ trí thức đã có những đóng góp thiết thực, cùng các giai cấp, các tầng lớp nhân dân làm nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã khẳng định: “Phát triển đội ngũ trí thức là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của Đảng, Nhà nước, của người đứng đầu và của chính đội ngũ trí thức; là đầu tư chiến lược, cần được đặt trong tầm nhìn dài hạn, gắn với các chiến lược phát triển quốc gia”.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị trong nhiệm kỳ mới, VUSTA tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đó là làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối chính trị, kiến tạo môi trường tự do sáng tạo cho đội ngũ trí thức; quyết liệt thực hiện chuyển đổi số toàn hệ thống, xây dựng hệ sinh thái số liên thông toàn quốc. Đồng thời nâng cao chất lượng và tính đột phá của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao KH-CN; đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp đội ngũ trí thức trẻ và tăng cường hợp tác quốc tế.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: ĐỖ TRUNG

“Mỗi nhà khoa học, mỗi trí thức KH-CN Việt Nam hãy tiếp tục thắp sáng ngọn lửa đam mê, sáng tạo, không ngừng học tập, nghiên cứu, dấn thân và cống hiến vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam luôn đồng hành, lắng nghe và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các đồng chí cống hiến trí tuệ cho đất nước”, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Ban Chấp hành VUSTA khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong ngày 27-8, tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành VUSTA khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 143 đồng chí. Ban Chấp hành VUSTA khóa IX tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, bầu Đoàn Chủ tịch (gồm 24 đồng chí), Ủy ban Kiểm tra (gồm 9 đồng chí) và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của VUSTA.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành VUSTA khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt. Ảnh: ĐỖ TRUNG

GS-VS Châu Văn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy VUSTA, được bầu giữ chức Chủ tịch VUSTA khóa IX.

Đại hội đồng thời thống nhất tiếp tục tôn vinh GS-VS Đặng Vũ Minh giữ cương vị Chủ tịch danh dự VUSTA.

GS-VS Châu Văn Minh thay mặt Ban Chấp hành VUSTA phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: ĐỖ TRUNG

TRẦN BÌNH – GIA KHÁNH