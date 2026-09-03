Softribution hợp tác cùng JFrog, tăng độ bảo mật cho chuỗi cung ứng phần mềm

Công ty TNHH Công nghệ Softribution đã ký kết hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn công nghệ Jfrog, đánh dấu bước đi quan trọng nhằm mang các giải pháp bảo đảm độ tin cậy cho chuỗi cung ứng phần mềm đến thị trường Việt Nam.

Đại diện Softribution và JFrog ký kết hợp tác.

Theo thỏa thuận được ký kết, Softribution sẽ trở thành đối tác triển khai và tư vấn chính thức của JFrog tại Việt Nam. Ông Sunny Rao, Phó Chủ tịch cấp cao khu vực châu Á – Thái Bình Dương của JFrog, cho biết sự bùng nổ của phần mềm hỗ trợ bởi AI đã vượt xa năng lực kiểm soát bảo mật truyền thống.

Việc hợp tác này mang lại lớp tin cậy cho chuỗi cung ứng phần mềm, giúp các đội ngũ phát triển tại Việt Nam dễ dàng tích hợp chính sách bảo mật đồng bộ trực tiếp vào quy trình ngay từ đầu.

Ông Nguyễn Đức Quế, Tổng Giám đốc Softribution, chia sẻ thông tin tại lễ ký kết.

Hoạt động hợp tác tập trung hỗ trợ các tổ chức thuộc các nhóm ngành trọng điểm như ngân hàng, viễn thông, sản xuất, công nghệ và khu vực công hiện đại hóa vòng đời phát triển phần mềm (SDLC).

Ông Nguyễn Đức Quế, Tổng Giám đốc Softribution, chia sẻ: “Trong bối cảnh thị trường an ninh mạng trong nước được dự báo sẽ tăng trưởng hơn bốn lần vào năm 2035, phần lớn doanh nghiệp không thể chọn cách giảm tốc độ chuyển đổi số hoặc tuyển thêm một đội ngũ bảo mật hoàn toàn mới. Do đó, việc hợp tác mang lại một nền tảng hạ tầng đã được kiểm chứng nhằm xây dựng và phát hành phần mềm an toàn, kết hợp với chuyên môn bản địa hóa của Softribution là hướng đi tối ưu chi phí cho các tổ chức, doanh nghiệp”.

Nền tảng JFrog Software Supply Chain Platform hiện được cung cấp dưới các hình thức linh hoạt như SaaS trên đám mây, hybrid hoặc self-hosted. Các tính năng nâng cấp mới sẽ triển khai đến khách hàng trong quý IV/2026.

KIM THANH