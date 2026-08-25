TPHCM hỗ trợ lãi suất khoản vay đến 200 tỷ đồng cho doanh nghiệp

Ngày 25-8, Sở KH-CN TP phối hợp cùng Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) và Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố tổ chức Hội thảo “HFIC & Quỹ BLTD – Cánh cửa vốn cho Startup, Doanh nghiệp vừa và nhỏ”, với sự tham dự của gần 400 đại diện doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Phạm Huỳnh Quang Hiếu tặng hoa cho các chuyên gia tại hội thảo. QUANG HUY

Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Phạm Huỳnh Quang Hiếu cho biết, TPHCM hiện đang triển khai đồng bộ nhiều kênh, chính sách hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp do HFIC làm đầu mối theo Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 19-9-2023 của HĐND TPHCM về việc hỗ trợ lãi suất đối với các dự án, tập trung vào các dự án đầu tư thuộc những lĩnh vực ưu tiên của thành phố. Tuy vậy, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với dư địa chính sách và kỳ vọng đặt ra. Số doanh nghiệp thực sự tiếp cận được các chương trình hỗ trợ lãi suất và bảo lãnh tín dụng còn khiêm tốn so với nhu cầu rất lớn của cộng đồng khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.

“Nguyên nhân sâu xa, vốn vẫn là điểm nghẽn lớn nhất của startup và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phần lớn doanh nghiệp vẫn phải dựa vào tài sản thế chấp để vay vốn, trong khi tài sản lớn nhất của một startup lại là công nghệ, tài sản trí tuệ và đội ngũ – những thứ tín dụng truyền thống rất khó định giá. Nói cách khác, chính sách của chúng ta không thiếu; cái thiếu là khoảng cách giữa nơi có vốn và nơi cần vốn, nằm ở thông tin, ở quy trình và ở khâu chuẩn bị hồ sơ”, ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu nói.

Tại hội thảo, nhiều doanh nghiệp đề nghị thành phố sớm làm rõ cơ chế cho vay đối với các dự án đang trong quá trình xây dựng thương hiệu đến nhu cầu vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh… Doanh nghiệp cũng kiến nghị hướng dẫn cụ thể hơn về điều kiện vay vốn, tài sản bảo đảm, hồ sơ pháp lý, quy trình giải ngân và thời điểm lập hồ sơ.

Các đại biểu tại hội thảo. QUANG HUY

Giải đáp cho các doanh nghiệp về quy trình, thủ tục để được phê duyệt khoản vay hỗ trợ lãi suất tối đa 200 tỷ đồng/dự án hoặc nhận bảo lãnh tín dụng 100% theo Nghị quyết 09, Phó phòng Kế hoạch – Nghiên cứu phát triển HFIC Nguyễn Hà Lam cho biết, yếu tố quan trọng để tiếp cận chính sách là dự án phải phù hợp với lĩnh vực được hỗ trợ và đáp ứng yêu cầu về thời điểm đăng ký. HFIC sẽ thẩm định hiệu quả dự án và khả năng trả nợ, từ đó xem xét cho vay hoặc cho vay hợp vốn với vai trò đầu mối.

Với startup và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thiếu tài sản thế chấp truyền thống, cơ chế bảo lãnh tín dụng có thể hỗ trợ tối đa 100% khoản vay. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện về vốn chủ sở hữu, lịch sử tài chính và nghĩa vụ thuế. Theo HFIC, doanh nghiệp cần có vốn chủ sở hữu tối thiểu khoảng 15%-20% giá trị dự án và không có nợ thuế quá hạn.

Doanh nghiệp cũng cần trả nợ gốc theo phân kỳ trong hợp đồng. Đối với phần vay vượt 200 tỷ đồng hoặc thời gian vay vượt 7 năm, chủ đầu tư phải tự thu xếp và cân đối phần chênh lệch.

QUANG HUY