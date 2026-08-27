Khoa học công nghệ

HCMC K-Brand Expo 2026: Mở rộng kết nối giao thương Việt Nam - Hàn Quốc

SGGPO

Sáng 27-8, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB) phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hàn - Việt tổ chức khai mạc HCMC K-Brand Expo 2026, nhằm tạo không gian kết nối thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo giữa doanh nghiệp, startup Việt Nam và Hàn Quốc.

Sự kiện diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29-8, tại White Palace Hoàng Văn Thụ (phường Đức Nhuận, TPHCM).

HCMC K-Brand Expo 2026, quy tụ gần 200 doanh nghiệp, tổ chức đến từ 18 thành phố công nghiệp trọng điểm của Hàn Quốc, giới thiệu các sản phẩm và giải pháp mới. Trong số đó, lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu, y tế, năng lượng, môi trường… chiếm hơn 40% tổng số gian hàng

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Nhiều sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được giới thiệu tại HCMC K-Brand Expo 2026 . Ảnh: BÙI TUẤN

Đáng chú ý, sự hiện diện ngày càng lớn của các doanh nghiệp công nghệ cho thấy hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc đang từng bước chuyển dịch từ đưa sản phẩm vào thị trường sang kết nối các giải pháp công nghệ có giá trị gia tăng cao. Sự kiện cũng có sự tham gia của hơn 30 tổ chức Hàn Quốc, nhằm mở rộng cơ hội giao thương, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác dài hạn.

Trong 3 ngày, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp, đầu tư và cuộc thi khởi nghiệp cho sinh viên như: Business Matching, Venture.Star 2026, Innostar 2026.

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Ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM phát biểu khai mạc. Ảnh: BÙI TUẤN

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM, cho biết, sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong công nghệ cao, AI, chuyển đổi số, năng lượng xanh và chuỗi cung ứng bền vững. Theo ông, TPHCM đang có hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo phát triển mạnh, hội tụ hơn 50% startup, hơn 60% quỹ đầu tư mạo hiểm và hơn 40% hạ tầng ươm tạo của cả nước.

“Sở KH-CN TPHCM sẵn sàng đồng hành, làm cầu nối để doanh nghiệp, startup hai nước cùng ươm tạo, thử nghiệm, chuyển giao và phát triển các giải pháp công nghệ mới”, ông Trần Trọng Tuyên nhấn mạnh.

Theo ban tổ chức, đây là năm thứ 5 HCMC K-Brand Expo được tổ chức tại TPHCM. Từ năm 2022 – 2025, chương trình đã có hơn 700 startup, doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia, 5.020 lượt kết nối giao thương, khoảng 800 biên bản ghi nhớ được ký kết. Bên cạnh đó, khoảng 50 tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của Hàn Quốc đã đồng hành cùng chương trình trong những năm qua.

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Ông Ryu Seung-Ho, Lãnh sự phụ trách doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM, chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: BÙI TUẤN

Ông Ryu Seung-Ho, Lãnh sự phụ trách doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM, chia sẻ: “Việt Nam đang phát triển năng động, động lực tăng trưởng đến từ nguồn nhân lực trẻ, thị trường mở rộng, quá trình chuyển đổi số, đổi mới sản xuất và tinh thần khởi nghiệp. Triển lãm năm nay được kỳ vọng trở thành những cánh cửa kết nối thị trường hai nước, biến các cuộc gặp gỡ, kết nối kinh doanh và ý tưởng khởi nghiệp thành những hợp đồng, dự án hợp tác trong tương lai”.

Trong bối cảnh công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, HCMC K-Brand Expo 2026 được kỳ vọng không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm mà còn trở thành không gian kết nối về thương mại, đầu tư, nguồn nhân lực, đưa các nguồn lực quốc tế đến gần hơn với hệ sinh thái khởi nghiệp của TPHCM.

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Ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM tham quan gian hàng tại HCMC K-Brand Expo 2026. Ảnh: BÙI TUẤN
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Khách tham quan trải nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chọn trang phục phù hợp. Ảnh: BÙI TUẤN
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Khách tham quan trải nghiệm máy đo chỉ số sức khỏe ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Ảnh: BÙI TUẤN
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Máy ảnh đeo dành cho người khiếm thị, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích môi trường xung quanh. Ảnh: BÙI TUẤN
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Doanh nghiệp Hàn Quốc giới thiệu sợi ống nano với độ bền cao, thân thiện với môi trường ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như dẫn điện, hàng không vũ trụ. Ảnh: BÙI TUẤN
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Thiết bị soi da ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh: BÙI TUẤN
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Khách hàng trải nghiệm các sản phẩm làm đẹp. Ảnh: BÙI TUẤN
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Hoạt động kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: BÙI TUẤN
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Kính thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo giúp chẩn đoán, kết nối từ xe cấp cứu đến hệ thống y tế tuyến đầu. Ảnh: BÙI TUẤN
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Gần 200 gian hàng của doanh nghiệp, startus và các tổ chức của Việt Nam và Hàn Quốc tại HCMC K-Brand Expo 2026. Ảnh: BÙI TUẤN
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BÙI TUẤN

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