Đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH-CN

Sáng 28-8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra phiên chính thức.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đến dự Đại hội. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, Đại hội có 489 đại biểu chính thức, đại diện đội ngũ trí thức KH-CN và các tổ chức thành viên trong hệ thống VUSTA.

Đây là dịp tổng kết, đánh giá kết quả nhiệm kỳ VIII, xác định phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH-CN.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trao đổi với báo chí trước thềm Đại hội, GS-VS Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy VUSTA, cho biết VUSTA đã trở thành nơi tập hợp đông đảo nhà khoa học, chuyên gia, trí thức ở nhiều lĩnh vực, tham gia tư vấn, phản biện, phổ biến kiến thức, nghiên cứu, ứng dụng KH-CN và đóng góp ý kiến đối với nhiều vấn đề của đất nước.

Theo GS-VS Châu Văn Minh, giá trị lớn nhất của VUSTA là trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ trí thức. Vì vậy, cần tăng kết nối, tạo thêm diễn đàn để trí thức được lắng nghe và tham gia sâu hơn vào các vấn đề thực tiễn; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa trí thức với Đảng, Nhà nước và xã hội.

Các đại biểu tham quan trưng bày những kết quả ứng dụng đổi mới, sáng tạo khoa học kỹ thuật tại Đại hội. Ảnh: ĐỖ TRUNG

PGS-TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch VUSTA, cho biết trong nhiệm kỳ mới, VUSTA sẽ đẩy mạnh tham mưu, tư vấn, phản biện; đổi mới phương thức vận động trí thức, trẻ hóa đội ngũ, thu hút trí thức kiều bào và trí thức doanh nhân.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: ĐỖ TRUNG

VUSTA cũng sẽ nâng cao chất lượng phản biện độc lập đối với các đề án lớn; phối hợp củng cố mô hình tổ chức của 34 liên hiệp hội địa phương sau sáp nhập; kịp thời nắm bắt tâm tư, kiến nghị của giới trí thức để tham mưu tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở.

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TRẦN BÌNH – GIA KHÁNH