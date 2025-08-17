Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về lượng tiêu thụ xe máy điện

Theo Motorcycles Data, 6 tháng đầu năm 2025, thị trường xe máy điện Việt Nam tiêu thụ 209.000 xe, tăng 99,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này đưa Việt Nam lên vị trí thứ 3 toàn cầu, sau Trung Quốc (3,2 triệu xe) và Ấn Độ (657.000 xe).

Xe máy điện có mức giá dễ tiếp cận, dao động từ 10 triệu đồng đến hơn 50 triệu đồng...

Thị trường xe máy điện Việt được đánh giá là có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, khi các thương hiệu lớn như VinFast, Honda, Yaeda… liên tục đưa ra các mẫu xe mới, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Đồng thời, sức mua của xe máy điện trong nước cũng gia tăng, đơn cử doanh số trong quý 1-2025 của VinFast tăng đến 473% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện nay, xe máy điện có mức giá dễ tiếp cận, dao động từ 10 triệu đồng đến hơn 50 triệu đồng, tùy thương hiệu, dòng xe và công suất. Cùng với đó, nhiều showroom, đại lý đưa ra các chương trình khuyến mãi, trợ giá thu xăng - đổi điện hấp dẫn…

Trong tháng 8 này, khách hàng mua xe máy điện tại VFXanh theo chương trình “Chuyển đổi xanh” sẽ nhận được voucher giảm giá đến 10% vào giá trị xe và hỗ trợ lệ phí trước bạ 2%. Nhiều dòng xe còn được điều chỉnh mức giá ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng, như VinFast Motio giá chỉ từ 10,8 triệu đồng, VinFast Evo Lite Neo giá từ 12,96 triệu đồng, VinFast Evo Grand giá từ 18,9 triệu đồng.

BÌNH LÂM