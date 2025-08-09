Phát động chiến dịch D.Green Go Green nhằm giảm rác thải điện tử

Di Động Việt chính thức phát động chiến dịch môi trường D.Green Go Green, kêu gọi cộng đồng cùng “Giảm rác thải điện tử - Giữ môi trường xanh”. Chiến dịch trọng điểm năm 2025 này hướng tới hạn chế rác thải điện tử tại đô thị, thúc đẩy thu gom, sửa chữa, tái chế đúng cách và lan tỏa tiêu dùng công nghệ bền vững.

Lễ khởi động D.Green Go Green diễn ra với sự tham dự của đông đảo khách hàng cùng nhiều nghệ sĩ, KOLs, TikToker như Á hậu Bùi Lý Thiên Hương (Miss Earth Vietnam 2025), nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, nhạc sĩ Huy Tuấn, MC Trung Hậu, bà Nguyễn Ngọc Ánh - Founder Cộng đồng Xanh Việt Nam.

Song song với sự kiện tại 79 Đồng Khởi, Di Động Việt cũng triển khai booth thu gom thiết bị cũ tại Đài Truyền hình TPHCM trong khuôn khổ chương trình “Vinh danh Dấu ấn Thương hiệu Việt”, thu hút sự chú ý của khách mời, doanh nhân và người tiêu dùng. Đây là bước mở đầu để chiến dịch vượt khỏi phạm vi hệ thống bán lẻ, lan tỏa sâu rộng hơn đến cộng đồng.

Khách hàng có thể mang điện thoại, laptop, phụ kiện… hoặc rác thải điện tử đến thùng thu gom D.Green tại hệ thống cửa hàng Di Động Việt. Các thiết bị sẽ được xử lý với sự đồng hành của đối tác Viện Di Động và sự phối hợp của đơn vị Việt Nam Tái Chế: thiết bị còn sử dụng được, sẽ được sửa chữa và gửi tặng các hoàn cảnh khó khăn, điểm trường vùng sâu vùng xa; phần còn lại được phân loại và xử lý theo đúng quy trình.

Ông Nguyễn Ngọc Đạt, Tổng giám đốc Di Động Việt cho biết: “D.Green Go Green không chỉ là hoạt động thu gom rác thải điện tử, mà còn là một phần trong cam kết phát triển bền vững và triết lý "Chuyển giao giá trị vượt trội". Một thiết bị tưởng chừng đã hết giá trị, nếu được xử lý đúng cách, vẫn có thể mang lại lợi ích cho cộng đồng, môi trường và chính người tiêu dùng”.

Trong khuôn khổ sự kiện, Di Động Việt và cộng đồng Xanh Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), đặt nền tảng cho các hoạt động đồng hành vì môi trường lâu dài.

Bà Nguyễn Ngọc Ánh, Nhà sáng lập Cộng đồng Xanh Việt Nam nhận định: “D.Green Go Green là chiến dịch ý nghĩa và thiết thực. Có nhiều đơn vị thu gom rác thải nhựa, nhưng rất ít đơn vị tiên phong nhận thu gom rác thải điện tử. Nỗ lực của Di Động Việt có thể nói rằng sẽ giúp người dân dễ dàng hơn trong việc chung tay bảo vệ môi trường”.

Tham gia D.Green Go Green, tất cả khách hàng đều được nhận giấy chứng nhận đã chung tay cùng chiến dịch, còn có cơ hội trúng xe máy điện VinFast Motio trị giá 12 triệu đồng từ chương trình “Vòng quay may mắn”, cùng các phần quà như nón D.Green và voucher ưu đãi sản phẩm công nghệ.

KIM THANH