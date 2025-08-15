Viện Di Động hưởng ứng chiến dịch D.Green Go Green

Trong chiến dịch D.Green Go Green vừa được phát động tại TPHCM, Viện Di Động tiếp nhận và sửa chữa những thiết bị điện tử còn khả năng sử dụng, giúp chúng có vòng đời mới và giảm áp lực rác thải công nghệ ra môi trường.

Các thiết bị công nghệ tại thùng thu gom D.Green

Theo đó toàn bộ thiết bị thu gom từ các thùng rác thải điện tử đặt tại 12 cửa hàng Di Động Việt sẽ được phân loại, những sản phẩm còn khả năng phục hồi từ điện thoại, laptop, máy tính bảng đến các loại phụ kiện sẽ được chuyển đến Viện Di Động để vệ sinh, nâng cấp và sửa chữa laptop... Sau khi được tái sinh, các thiết bị này sẽ được bàn giao lại cho Di Động Việt để tiếp tục hành trình trao tặng đến những người cần.

Đội ngũ kỹ thuật của Viện Di Động sẽ sửa chữa các thiết bị công nghệ, trước khi bàn giao cho ban tổ chức

Chỉ sau 5 ngày triển khai, Viện Di Động đã tiếp nhận hàng loạt thiết bị công nghệ cũ từ Ban tổ chức. Nhiều sản phẩm đã được thay pin, thay màn hình hoặc xử lý lỗi kỹ thuật để hoạt động ổn định. Với các thiết bị hư hỏng phức tạp, đội ngũ kỹ thuật viên với nhiều năm kinh nghiệm đã tiến hành phục hồi toàn diện, đảm bảo thiết bị vận hành trơn tru trước khi bàn giao.

Đại diện Viện Di Động chia sẻ: “D.Green Go Green đang góp một phần nhỏ vào hành trình cùng chung tay bảo vệ môi trường bằng cách thu gom - xử lý - tái sinh rác thải điện tử. Chúng tôi tận dụng thế mạnh sửa chữa các sản phẩm công nghệ để có thể biến những thiết bị tưởng chừng bỏ đi thành sản phẩm hữu ích, tiếp tục phục vụ người dùng”.

Bên cạnh vai trò đối tác trong chiến dịch D.Green Go Green, Viện Di Động vẫn duy trì hoạt động Hi Green Go Green - Thu pin cũ đổi pin mới từ năm 2024. Trong tháng 8- 2025, hoạt động này sẽ tiếp tục diễn ra song song, vừa hưởng ứng chiến dịch của Di Động Việt, vừa khuyến khích người dùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường…

BÌNH LÂM