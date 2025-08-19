Vì sao VinFast Limo Green được tài xế công nghệ ưa chuộng?

Ngay khi ra mắt, mẫu xe MPV 7 chỗ thuần điện này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đặc biệt là từ các doanh nghiệp vận tải và tài xế công nghệ.

Trong đợt bàn giao đầu tiên vào tháng 8, VinFast Limo Green ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ tài xế công nghệ lẫn doanh nghiệp vận tải

Anh H. là tài xế công nghệ bán thời gian, sống tại phường Linh Xuân, TPHCM, nhận xe tại VFXanh chia sẻ: “Tôi thấy xe có độ mỏng ở phần cột A, gương chiếu hậu cũng to và rộng hơn giúp quan sát dễ dàng khi lái. Thiết kế tuy hơi đơn giản nhưng lúc chạy thì thấy ghế ngồi thoải mái, vô lăng chắc chắn, tăng tốc hay giảm tốc đều mượt nên tôi thấy xe này khá phù hợp để chạy dịch vụ”.

Nhờ thiết kế nhỏ gọn, khoang nội thất rộng rãi cùng khả năng di chuyển đến 450 km/lần sạc, VinFast Limo Green được đánh giá là lựa chọn tối ưu cho nhóm khách hàng tài xế công nghệ.

Xe có kích thước tổng thể 4.740 x 1.872 x 1.728 mm, chiều dài cơ sở 2.840mm, nhỉnh hơn một số mẫu cùng phân khúc, cho không gian nội thất thoáng đãng. Limo Green còn có nội thất rộng rãi gồm 3 hàng ghế, với 7 chỗ ngồi làm từ ghế nỉ tạo cảm giác thoải mái cho hành khách trên mọi hành trình. Đặc biệt, hàng ghế thứ 3 cũng đảm bảo đủ không gian để người cao 1,7m có thể ngồi được, khoảng để chân vừa đủ, khoảng cách giữa đầu và trần xe thoáng.

Về hiệu năng, Limo Green có công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 280Nm mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ trên nhiều điều kiện di chuyển. Xe sử dụng pin LFP 60,13 kWh cho phép tầm hoạt động lên đến 450km/lần sạc. Cùng với đó, pin hỗ trợ sạc nhanh DC 80 kWh với thời gian sạc 10 - 70% trong 30 phút, giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi cho tài xế công nghệ. Xe cũng trang bị thêm các tính năng an toàn tiêu chuẩn như camera lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, chống lật, phanh ABS/EBD/BA…

VinFast Limo Green có giá niêm yết 749 triệu đồng (đã bao gồm pin). Trong tháng 8, khách hàng đặt cọc tại VFXanh được hưởng ưu đãi: trợ giá 15 triệu đồng theo chính sách “Thu xăng - Đổi điện”, thêm voucher giảm 4% từ chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt”, miễn 100% lệ phí trước bạ và sạc pin miễn phí tại hệ thống V-Green đến năm 2027. Khách hàng có thể liên hệ ngay để tham khảo, đăng ký lái thử VinFast Limo Green hoặc các dòng xe VinFast khác tại website: vfxanh.vn hoặc qua hotline: 1900 2057.

KIM THANH