BYD Sealion 6 ghi dấu với doanh số bán hàng

Tại Việt Nam, tính đến tháng 7-2025, đã có hơn 1.000 xe BYD Sealion 6 được bàn giao đến tay khách hàng.

Xe BYD Sealion 6 được trang bị loạt tính năng an toàn cao cấp.

Theo thống kê, số xe BYD PHEV (hybrid sạc điện) được bán ra là 2.485.378 xe trong năm 2024, chiếm tới 58,5% tổng doanh số toàn cầu của hãng. Riêng tại Việt Nam, tính đến tháng 7-2025, đã có hơn 1.000 xe BYD Sealion 6 được bàn giao đến tay khách hàng, đây là một con số đáng chú ý trong phân khúc SUV lai điện.

Theo đại diện BYD NEG Tiền Giang, Sealion 6 thu hút người dùng nhờ hệ thống an toàn hiện đại và thiết kế khung gầm vững chắc, mang lại sự an tâm trong mọi địa hình. Chỉ trong hai tuần đầu tháng 8, lượng khách hàng đến showroom BYD Tiền Giang tìm hiểu về mẫu xe này đã tăng mạnh so với thời điểm vừa ra mắt tại Việt Nam.

Xe BYD Sealion 6 được trang bị loạt tính năng an toàn tiêu chuẩn như 7 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc... Bên cạnh đó, xe còn tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại gồm phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo va chạm, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù… mang lại sự an tâm cho mọi hành trình.

Dòng xe này được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid với động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 214 mã lực, giúp Sealion 6 vận hành mạnh mẽ và ổn định trên nhiều địa hình, từ đô thị đến đường trường. Sealion 6 có chiều dài cơ sở 2.765 mm, không gian nội thất rộng rãi và tiện nghi, phù hợp với gia đình cũng như khách hàng trẻ yêu thích sự hiện đại.

Trong tháng 8-2025, khách hàng mua BYD Sealion 6 tại BYD NEG Tiền Giang sẽ được hưởng mức giá ưu đãi từ 839 triệu đồng, kèm theo bộ quà tặng chính hãng gồm sạc treo tường, sạc di động và bộ chuyển đổi nguồn điện V2L. Người dùng có nhu cầu tham khảo, đăng ký lái thử hoặc đặt cọc BYD Sealion 6 và các dòng xe BYD có thể truy cập website: https://bydneg.vn

KIM THANH