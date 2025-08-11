VFXanh Thủ Đức khai trương, tiếp tục mở rộng mạng lưới 3S tại TPHCM

Showroom VFXanh Thủ Đức, “thành viên” thứ tư trong hệ thống đại lý phân phối VFXanh đã chính thức đi vào hoạt động tại số 50 Nguyễn Văn Tăng, phường Long Bình, TPHCM.

Showroom VFXanh Thủ Đức trưng bày mẫu xe VinFast Limo Green

VFXanh Thủ Đức với tổng diện tích hơn 2.500m2 với mô hình 3S chuẩn hãng, tích hợp đầy đủ các chức năng gồm: Bán hàng, bảo dưỡng và cung cấp phụ tùng chính hãng cho các dòng ô tô điện VinFast.

Ngay trong ngày đầu tiên, VFXanh Thủ Đức đã ghi nhận nhiều khách hàng đến tham quan showroom, đăng ký lái thử và bày tỏ thiện chí chốt cọc ngay sau khi trải nghiệm thực tế để có thể nhận thêm những ưu đãi chỉ có trong ngày khai trương. Trong đó, ba dòng xe thu hút nhiều sự quan tâm nhất là VF3, VF7 và VF8.

Đặc biệt, đây cũng là một trong những showroom đầu tiên tại TPHCM trưng bày mẫu xe VinFast Limo Green sớm nhất, nên càng được khách hàng quan tâm nhiều hơn.

VinFast Limo Green là mẫu MPV điện hoàn toàn mới với 7 chỗ, có kích thước tổng thể 4,74 m × 1,87 m × 1,73 m, chiều dài cơ sở rộng 2,84 m, mang lại không gian thoáng đãng cho mọi hành khách. Xe vận hành nhờ động cơ điện mạnh 150 kW và mô-men xoắn 280 Nm; pin 60,13 kWh hỗ trợ hành trình lên tới 450 km/lần sạc (NEDC) với khả năng sạc nhanh chỉ trong 30 phút (10 - 70%).

Nhân dịp khai trương, VFXanh Thủ Đức cũng triển khai chương trình ưu đãi lớn, kéo dài đến 30-9-2025, áp dụng cho các dòng xe VF3, VF5, Herio, VF6, VF7, VF8 và VF9. Khách hàng đặt cọc và nhận xe trong giai đoạn này sẽ nhận voucher miễn phí công bảo dưỡng cùng hỗ trợ bảo hiểm vật chất, với tổng giá trị ưu đãi lên tới hơn 13 triệu đồng tùy dòng xe…

