Ngày 31-8, tại lòng hồ điều hòa công viên trung tâm (còn gọi là hồ Bồng Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện cá tự nhiên chết hàng loạt, nổi trắng mép hồ, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Video: Cá chết nổi trắng mép hồ điều hòa công viên ở Hà Tĩnh

Cuối giờ trưa 31-8, có mặt tại khu vực hồ, phóng viên ghi nhận dọc mép bờ hồ xuất hiện dày đặc cá rô phi và cá rô đồng tự nhiên chết, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, kéo dài hàng chục mét.

Phần lớn số cá này đang phân hủy, khi gặp thời tiết oi bức càng khiến mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc, lan rộng, ruồi nhặng bu bám nhếch nhác, gây ảnh hưởng đến môi trường.

Cá chết chủ yếu là cá rô phi và cá rô đồng tự nhiên

Một số người dân cho biết, từ chiều 29-8 đã thấy hiện tượng cá chết nổi trên mặt nước, nhưng thời điểm đó số lượng khá ít, rải rác.

Từ chiều tối 30-8 đến ngày 31-8, sau khi có các đợt mưa lớn thì số lượng cá bắt đầu chết nhiều và dày đặc hơn. Sóng nước đánh mạnh làm xác cá trôi dạt vào các mép bờ hồ.

Theo người dân, nguyên nhân cá chết có thể do trước đó thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, mấy ngày gần đây thời tiết chuyển sang mưa nhiều, sốc nhiệt trong hồ, khiến cá không kịp thích nghi, thiếu oxy đột ngột.

Người dân mong chính quyền địa phương, cơ quan chức năng sớm cử người vớt, thu gom số cá chết đưa đi xử lý để giảm mùi hôi thối và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Cá chết tấp vào dày đặc dọc mép bờ hồ

Trước đó, ngày 13 và 14-8-2025, tại khu vực lòng hồ điều hòa công viên trung tâm cũng xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt, nổi trắng mặt hồ. Cơ quan chức năng đã huy động nhân lực vớt, thu gom đưa đi tiêu hủy.

Tin liên quan Hà Tĩnh: Cá chết nổi trắng hồ điều hòa công viên trung tâm

ĐỨC HẢI