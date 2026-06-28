Chiều 28-6, ông Trần Hữu Bắc, Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, cho biết, Công an xã đang phối hợp với Phòng Kinh tế xã lấy mẫu nước, mẫu cá để kiểm tra, phân tích. Đồng thời, rà soát các yếu tố liên quan để làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt trên sông Thác Ma, đoạn chảy qua thôn Tây Chánh.

Cá chết trắng sông Thác Ma

Sáng cùng ngày, người dân phát hiện cá chết trên sông Thác Ma, dạt vào đoạn sông chảy qua thôn Tây Chánh, trong đó chủ yếu là loại cá mương sống ở tầng nước mặt.

Cá chết nổi trắng trên mặt nước và dạt thành từng đám dọc bãi cát ven sông, bốc mùi hôi.

Ông Trần Hữu Bắc cho biết, bước đầu chưa thể kết luận nguyên nhân. Tuy nhiên qua quan sát, chủ yếu là các loài cá mương và cá nhỏ bị chết, cá lớn và cá đen không bị ảnh hưởng.

QUANG THẠNH - VĂN THẮNG