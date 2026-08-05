Xã hội

Vụ cá nuôi chết quanh dự án Cảng hàng không Cà Mau: Hỗ trợ người dân hơn 2 tỷ đồng

SGGPO

Liên quan vụ cá nuôi quanh dự án Cảng hàng không Cà Mau chết hàng loạt, chiều 5-8, UBND phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) tổ chức họp dân công bố phương án hỗ trợ thiệt hại.

Theo phương án UBND phường Tân Thành công bố, đã thống nhất với đơn vị thi công Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau: 15 hộ nuôi cá chình, cá bống tượng bị ảnh hưởng trực tiếp được hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng; trong đó hộ cao nhất nhận 150 triệu đồng, thấp nhất 40 triệu đồng. 34 hộ bị ảnh hưởng gián tiếp được hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ.

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Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thành Nguyễn Trường Giang công bố phương án hỗ trợ thiệt hại

Đối với 15 hộ dân bị thiệt hại lúa do ảnh hưởng trực tiếp, tổng mức hỗ trợ là 268 triệu đồng (tùy diện tích thiệt hại); 40 hộ bị ảnh hưởng gián tiếp được hỗ trợ hơn 148 triệu đồng. Ngoài ra, 6 hộ dân có rau màu, cây ăn trái bị ảnh hưởng được hỗ trợ gần 14 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng.

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Người dân ký xác nhận đồng ý phương án hỗ trợ thiệt hại do UBND phường Tân Thành công bố

Về phương án hỗ trợ, hầu hết các hộ dân bị thiệt hại lúa (cả trực tiếp và gián tiếp) đều đồng ý. Đối với các hộ nuôi cá chình, cá bống tượng bị ảnh hưởng trực tiếp, phần lớn thống nhất với mức hỗ trợ; trong khi các hộ bị ảnh hưởng gián tiếp cho rằng mức hỗ trợ còn thấp.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thành, cho biết các hộ dân đồng ý với phương án hỗ trợ sẽ được chi trả trước ngày 15-8. Đối với các hộ chưa đồng thuận, người dân có thể gửi đơn khiếu nại để cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời hoặc khởi kiện ra tòa để yêu cầu bảo vệ quyền lợi theo quy định.

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Cá bống tượng bị chết quanh khu bơm cát thi công Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau

Theo UBND phường Tân Thành, do thói quen sản xuất, người dân không lưu giữ chứng từ, hóa đơn và chưa kê khai sản xuất ban đầu với chính quyền địa phương, nên việc xác định thiệt hại làm cơ sở hỗ trợ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, quá trình thực hiện phải qua nhiều bước, dẫn đến chậm trễ.

Như Báo SGGP đã thông tin, Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau đang được triển khai tại khóm 3, khóm 4 (phường Tân Thành). Trong quá trình bơm cát thi công, nhà thầu làm nước mặn xâm nhập hệ thống kênh nội đồng, ảnh hưởng đến lúa, rau màu, cây ăn trái và thủy sản của nhiều hộ dân. Kết quả quan trắc ngày 3-6-2026 cho thấy độ mặn dao động từ 7‰ đến 15‰, không phù hợp với vùng sản xuất nước ngọt.

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