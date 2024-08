Cả chục tấn đá rơi xuống đường lên Sa Pa và cao nguyên đá Đồng Văn

Thông tin từ tỉnh Bắc Kạn, khoảng 8 giờ sáng 2-8, trên tuyến Quốc lộ 3 (Bắc Kạn đi Cao Bằng) đoạn Km202 qua đèo Gió, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn, đã xảy ra một vụ sạt lở đất đá trên ta-luy dương gây tê liệt hoàn toàn điểm này.

Hạt Quản lý đường bộ số 7 (Quốc lộ 3) cho biết, ngay sau đó, đơn vị đã điều máy xúc san gạt phần đất lấp kín mặt đường từ hai hướng để thông xe bước một.

Còn trên địa bàn tỉnh Hà Giang, trưa nay 2-8, một vụ sạt lở đá rơi xuống mặt Quốc lộ 4C tại địa phận xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ - gần địa điểm “check-in” nổi tiếng dành cho giới trẻ (Cây thông cô đơn). Đây là huyết mạch từ TP Hà Giang đi cao nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc. Đá lăn chắn ngang đường khiến các xe cộ đều phải quay đầu.

Đặc biệt, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 2-8, tại km115+190, Quốc lộ 4D, thuộc địa phận xã Trung Chải, thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã xảy ra vụ sạt lở ta-luy dương với 2 tảng đá khá lớn, ước tính khoảng 70m3 chắn ngang đường.

Ngay sau đó, Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông căng dây, cảnh báo đồng thời bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị để giải phóng các tảng đá. Do tảng đá nặng hàng chục tấn nên lực lượng thi công phải khoan, nhồi thuốc nổ để phá đá. Sau 3 giờ đồng hồ, đến chiều 2-8, tảng đá đã được xử lý, thông 1 làn xe để xe cộ có thể đi lại.

Sau đó, các lực lượng đang tập trung tiếp tục xử lý khối đất, đá còn lại để sớm thông 2 làn xe trên tuyến Quốc lộ 4D. Theo phản ánh của các tài xế, vị trí này vẫn còn rất nguy hiểm, vì trên mái ta-luy vẫn còn nhiều tảng đá lớn có nguy cơ sạt xuống bất cứ lúc nào, các phương tiện di chuyển qua vị trí này cần hết sức chú ý.

Cũng xảy ra tình trạng lở đá, rạng sáng nay 2-8 tại xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đã có 1 người tử vong và 1 người bị thương nặng do đá lở sau nhiều ngày mưa gió.

Cụ thể, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hà Quảng cho biết, tảng đá khá lớn sạt xuống, lăn trúng nhà dân ở xóm Lũng Tu, xã Thượng Thôn, khiến chị Hầu Thị Ph. (sinh năm 2006) tử vong tại chỗ và em gái là Hầu Thị K. (sinh năm 2008) bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện.

Theo người dân sở tại, thời điểm xảy ra lở đá, trời chỉ mưa nhỏ nhưng trước đó đã có mưa to nhiều ngày.

Cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo người dân, nhất là các tài xế, các hãng lữ hành, doanh nghiệp vận tải… cần chủ động kế hoạch di chuyển đến các địa bàn miền núi, cẩn trọng khi xe đi qua các cung đường đã hoặc dễ có nguy cơ sạt lở đất, đá trong thời điểm này.

Cảnh sát giao thông dầm mình trong mưa điều hướng xe cộ

Trên địa bàn các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai… trong vòng 3-4 ngày nay liên tục có mưa, xảy ra sạt lở, ách tắc giao thông.

CSGT ở tỉnh Lai Châu đội mưa dọn bùn để thông đường. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo toàn lực lượng công an ở địa phương bám địa bàn, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên các cung đường.

Hồi 9 giờ ngày 2-8, khi làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 32, Đội CSGT đường bộ số 3 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lai Châu phát hiện nước mưa cuộn lượng lớn bùn đất, đá ra mặt đường, gây nguy hiểm tại Km352+400 thuộc địa phận bản Che Bó, xã Phúc Than, huyện Than Uyên. Sau hơn 1 giờ dầm mình trong mưa cùng với đơn vị thi công giải tỏa lượng bùn, đất đá và điều tiết xe cộ, đến gần trưa, điểm sạt lở này đã thông trở lại.

Tuy nhiên, hiện nay nguy cơ sạt lở cả ta-luy dương và âm tại các cung đường qua địa bàn tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai… vẫn còn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Do đó, Công an tỉnh Lai Châu đề nghị người điều khiển phương tiện cần quan sát, thực hiện theo đúng điều hướng của lực lượng chức năng, không cố đi qua các ngầm, tràn khi đang có mưa to, nước chảy xiết…