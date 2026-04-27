Cà Mau: Khởi tố chủ cơ sở giết mổ gia súc xuất hóa đơn khống cho doanh nghiệp

Ngày 27-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Biển (42 tuổi, ngụ xã Khánh An, tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi "mua bán trái phép hóa đơn". Bị can Vũ Biển được tại ngoại phục vụ điều tra.

Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với bị can Vũ Biển.

Theo thông tin ban đầu, vụ mua bán trái phép hóa đơn được phát hiện từ nguồn tin do cơ quan thuế chuyển sang. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 6-2022 đến 6-2023, hộ kinh doanh Vũ Biển hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm tại xã Hồ Thị Kỷ (tỉnh Cà Mau) bị phát hiện sử dụng 66 hóa đơn xuất bán hàng hóa khống, gia công giết mổ heo với tổng số tiền gần 2,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Chi cục Thủy sản và Chăn nuôi thú y tỉnh Cà Mau, cơ sở Vũ Biển chỉ đăng ký giết mổ dưới 20 con heo/ngày đêm.

Toàn bộ số hóa đơn nêu trên được xuất cho các chi nhánh của Công ty chăn nuôi C.P Việt Nam tại các tỉnh (trước khi hợp nhất) như: Đồng Nai, Tiền Giang, Bình Phước, Bạc Liêu, Hậu Giang… Tên hàng hóa là "gia công giết mổ heo".

Khi làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở không chứng minh được việc giao nhận heo giữa cơ sở và bên thuê gia công; không kê khai các khoản chi phí trên tờ khai như chi phí nhân công, chi phí điện nước, nguyên vật liệu. Hệ thống hóa đơn điện tử cho thấy không có hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ đầu vào.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

TẤN THÁI