Vĩnh Long: Đăng tải thông tin sai sự thật, lãnh 3 năm 6 tháng tù

Hành vi của bị cáo Thạch Thị Hoa Ri được xác định đã xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 22-4, Tòa án nhân dân khu vực 12, tỉnh Vĩnh Long (đặt tại xã Tiểu Cần) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Thạch Thị Hoa Ri (sinh năm 1971, thường trú ấp II, xã Phong Thạnh, tỉnh Vĩnh Long; chỗ ở hiện nay tại ấp 7, xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo cáo trạng, từ năm 2021, bị cáo Thạch Thị Hoa Ri đã tạo lập, quản trị và sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên “រដ្ឋ វ៉ារី”, phiên âm “Roth Hoa Ri”, thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin sai sự thật, có nội dung xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước; vu cáo chính quyền Việt Nam đàn áp dân tộc; đồng thời xúc phạm uy tín của tổ chức, cơ quan Nhà nước.

Bị cáo Thạch Thị Hoa Ri tại tòa

Hội đồng xét xử xác định, bị cáo đã đăng, phát trực tiếp công khai 4 video clip và đăng tải, chia sẻ công khai 3 video clip trên trang Facebook cá nhân. Các nội dung này thu hút khoảng 19.200 lượt xem, 110 lượt thích, 35 lượt bình luận và 8 lượt chia sẻ. Hành vi của bị cáo được xác định đã xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Cáo trạng cũng nêu rõ, mặc dù đã được các ngành chức năng và chính quyền địa phương nhiều lần giáo dục, nhắc nhở, nhưng bị cáo vẫn tiếp tục có thái độ ngoan cố, cực đoan, thách thức cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Tại phiên tòa, trong quá trình xét hỏi công khai, bị cáo Thạch Thị Hoa Ri đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, đánh giá tính chất, mức độ hành vi, các tình tiết liên quan và lời khai của bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 12, tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo 3 năm 6 tháng tù giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

TÍN HUY