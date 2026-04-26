Pháp luật

An ninh - trật tự

Điều tra nguyên nhân xe khách lao xuống vực ở Sơn La

SGGPO

Lúc 10 giờ 30 phút ngày 26-4, tại Km4+200 tuyến đường liên bản Niên, thuộc xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn

Chiều cùng ngày, lãnh đạo địa phương cho biết 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng và tử vong sau đó tại cơ sở y tế. Ngoài ra, 6 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Mai Châu, tỉnh Phú Thọ.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm trên, ông L.V.T. (sinh năm 1985, trú tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội) điều khiển ô tô khách BKS 29B-170..., chở 25 người, lưu thông theo hướng từ phường Kim Liên (TP Hà Nội) đi xã Vân Hồ (tỉnh Sơn La).

Khi đến khu vực trên, do đường đèo dốc quanh co, mặt đường hẹp, tài xế không quen địa hình nên không làm chủ tay lái, khiến xe lao xuống taluy âm sâu khoảng 100m.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La, Công an xã Vân Hồ cùng các lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

GIA KHÁNH - MINH TUỆ

Từ khóa

Tai nạn giao thông ở Sơn La Xe khách rơi xuống vực Công an tỉnh Sơn La

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn