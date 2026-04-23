Bắt nghi phạm đâm tử vong chủ tiệm cầm đồ

Sau 2 tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng bắt được Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1992, trú phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị), nghi phạm đâm tử vong chủ tiệm cầm đồ.

Chiều 23-4, Công an phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được Nguyễn Văn Dũng - nghi phạm vụ giết người vào trưa cùng ngày tại địa phương.

Lực lượng chức năng bắt gọn nghi phạm Nguyễn Văn Dũng sau 2 giờ gây án

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 23-4, Dũng đến tiệm cầm đồ trên địa bàn phường Đồng Sơn. Tại đây, Dũng xảy ra tranh cãi và xô xát với nữ chủ tiệm rồi bỏ chạy.

Sau khi xảy ra vụ việc, người dân phát hiện chủ tiệm cầm đồ nằm trên vũng máu, trên người có nhiều vết thương, nghi bị đâm. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan công an địa phương nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt nghi phạm tại một tiệm Internet trên địa bàn phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị, vào lúc 16 giờ cùng ngày.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

VĂN THẮNG