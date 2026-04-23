Phạm nhiều trọng tội, lãnh án chung thân

Ngày 23-4, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Tống Văn Toàn (51 tuổi, ngụ TPHCM) 14 năm tù về tội "Giết người"; 2 năm tù về tội "Bắt, giữ người trái pháp luật" và tù chung thân về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chịu là chung thân.

HĐXX nhận định, bị cáo có nhân thân rất xấu, từng 2 lần bị kết án về các tội đặc biệt nghiêm trọng, chưa được xóa án tích nhưng vẫn tiếp tục phạm tội.

Hành vi bị cáo dùng hung khí nguy hiểm tấn công bị hại vì mâu thuẫn nhỏ nhặt thể hiện tính côn đồ, coi thường tính mạng người khác. Sau khi gây án, bị cáo còn bỏ trốn ra nước ngoài và tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội mới.

Việc lừa nạn nhân sang Campuchia rồi dùng vũ lực, công cụ hỗ trợ khống chế, đánh đập, ép sử dụng ma túy để chiếm đoạt số tiền lớn cho thấy sự liều lĩnh, bất chấp pháp luật của bị cáo.

Bị cáo Tống Văn Toàn tại tòa

Theo cáo trạng, tối 17-4-2024, tại một quán nhậu ở xã An Nhơn Tây (TPHCM), Toàn hứa hẹn cho chị A. "mượn vài trăm mua xe". Chị A. liền nói với Toàn rằng, nhớ giữ lời, để đến đó không cho mượn.

Cho rằng mình bị coi thường, Toàn bất ngờ lấy ly bia tự đập vào đầu rồi lao đến quầy rượu trong quán lấy kéo đâm nhiều nhát vào ngực và lưng anh H. (chồng chị A.) gây thương tật 60%.

Sau khi gây án, Toàn bỏ trốn sang Campuchia. Đến ngày 3-11-2024, Toàn bị bắt theo lệnh truy nã.

Quá trình điều tra, Toàn thừa nhận hành vi gây thương tích. Toàn còn khai thêm, trong thời gian tại Campuchia đã làm ăn thua lỗ vì cờ bạc nên nảy ý định bắt cóc tống tiền.

Toàn cùng một số đối tượng dựng kịch bản giả vờ thuê thi công nội thất quán karaoke để dụ nạn nhân sang nước ngoài.

Đầu năm 2024, Toàn làm quen với anh T.V.T. qua mạng và mời anh này sang Campuchia làm việc. Ngày 11-5-2024, khi anh T. vừa đến nơi liền bị Toàn dùng súng khống chế, chích điện, đánh đập, đe dọa giết và buộc nạn nhân chuyển 580 triệu đồng.

Toàn còn ép anh T. uống 5 gói ma túy dạng nước vui khiến nạn nhân rơi vào trạng thái bất tỉnh, rồi chở đến bỏ tại một bãi rác khu vực giáp ranh biên giới Campuchia.

Anh T. may mắn được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau đó, cảnh sát Campuchia đã liên hệ gia đình anh T. để đưa về Việt Nam. Đến ngày 14-11-2024, anh T. làm đơn trình báo đến Cơ quan CSĐT, Bộ Công an.

Bị cáo nhiều lần bị tuyên phạt án tù Toàn sinh sống tại huyện Củ Chi (trước đây), đã nghỉ học sau khi học hết lớp 2. Đến năm 21 tuổi, Toàn bị TAND TPHCM tuyên phạt 18 năm tù về tội "Giết người". Sau khi mãn hạn tù, năm 2013, bị cáo trở về địa phương nhưng không lâu sau đó bị xử phạt 9 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

