TPHCM: Triệt phá đường dây sản xuất thực phẩm chức năng chứa chất cấm

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây sản xuất thực phẩm chức năng có chứa chất cấm, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Ngày 26-4, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Như Hảo (SN1999) và chồng là Nguyễn Trọng Anh (1995) cùng ngụ tại Phường Thới An, TPHCM để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

4423235380236910867.jpg
Công an TPHCM thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Như Hảo và Nguyễn Trọng Anh

Trước đó, ngày 30-3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phối hợp với Công an xã Bình Mỹ và các địa phương kiểm tra Công ty TNHH Nông Sản Mai Xuân Thành (xã Bình Mỹ) do Trần Thị Như Hảo và Nguyễn Trọng Anh làm chủ.

Lực lượng chức năng cũng triển khai nhiều Tổ công tác, đồng loạt kiểm tra các đầu mối tiêu thụ tại xã Bà Điểm (TPHCM), xã Khánh Cường (tỉnh Quảng Ngãi)…

Vụ thực phẩm chức năng 2.jpg
Cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng

Tại các điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 5.200 gói bột thực phẩm chức năng các loại ghi nhãn hiệu Emo’s (gồm sữa tách béo, Bột trà cam, bột cà phê, Bột trà chanh, Bột trà dâu, Bột trà đào hòa tan); 639 kg các loại bột nguyên liệu; 8 thiết bị máy móc sản xuất; 32.950 bao bì vỏ hộp nhựa, in nhãn hiệu loại Emo’s.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Trần Thị Như Hảo và Nguyễn Trọng Anh tổ chức sản xuất thực phẩm giảm cân từ năm 2018 đến nay, có đầu tư thiết bị máy móc và thuê nhân công sản xuất bài bản.

Các sản phẩm này không có tác dụng giảm cân, nhưng để đánh lừa người tiêu dùng và bán được ra thị trường, các đối tượng đã pha trộn chất Sibutramine vào nguyên liệu.

Vụ thực phẩm chức năng 3.jpg
Công nhân làm việc tại cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng có chứa chất cấm

Chất Sibutramine có tác dụng khiến người sử dụng giảm cảm giác thèm ăn, có nhiều tác dụng phụ gây nguy hiểm như ảnh hưởng đến tim mạch, gây đau tim, loạn nhịp tim, huyết áp cao… bị cấm sử dụng trong thực phẩm.

Từ năm 2018 đến nay, vợ chồng Như Hảo và Trọng Anh đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ số thực phẩm chức năng có chứa chất cấm trị giá ước tính hàng chục tỷ đồng; riêng tháng 2 và tháng 3-2026, số lượng tiêu thụ các sản phẩm trên có trị giá hơn 3,4 tỷ đồng.

MẠNH THẮNG

