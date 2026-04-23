Lừa đảo 98 tỷ đồng qua Telegram, chủ mưu Nguyễn Hữu Đạt lĩnh 24 năm tù

Ngày 23-4, TAND TPHCM (cơ sở 1) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Đạt (sinh năm 1999, tỉnh Gia Lai) 24 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Bị cáo Nguyễn Hữu Đạt tại phiên tòa sơ thẩm

Trong vụ án, tham gia giúp sức cho Đạt còn có 34 đồng phạm.

Cụ thể, tòa tuyên Nguyễn Hữu Đạt 19 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và 5 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng cộng 24 năm tù; buộc bồi thường 98 tỷ đồng. Đến nay, Đạt đã khắc phục được hơn 2,5 tỷ đồng.

Đối với các đồng phạm, 6 bị cáo chủ chốt bị tuyên từ 12 đến 15 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

28 bị cáo còn lại cùng tội danh trên được xem xét giảm nhẹ, tuyên phạt từ 7 năm đến 10 năm 6 tháng tù. Riêng một bị cáo nhận 5 năm tù do phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi.

Tòa cũng tuyên buộc, tất cả các bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính theo quy định.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 10-2020 đến cuối tháng 6-2022, Đạt cầm đầu đường dây sử dụng ứng dụng Telegram lên kịch bản đầu tư tài chính giả (quyền chọn nhị phân như: ICM, Broker, In Broker, Hollmann…) nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Nhóm lập khoảng 10.000 nhóm thường và 150 nhóm VIP. Mỗi nhóm có 20-40 tài khoản ảo tương tác với 3-5 nhà đầu tư thật.

Các bị cáo sử dụng sim rác để tạo nhiều tài khoản Telegram, lấy hình ảnh người trung niên, thành đạt làm đại diện nhằm tạo lòng tin; làm giả kết quả giao dịch, chuyển “lợi nhuận” ban đầu để dụ nạn nhân tham gia.

Khi nạn nhân nạp tiền, các đối tượng trả lãi đúng cam kết, sau đó thông báo thua lỗ kèm dữ liệu giả. Nếu bị nghi ngờ, các tài khoản ảo tiếp tục “diễn kịch” tranh cãi, xin lỗi, hứa hẹn lấy lại vốn nhằm kéo dài thời gian chiếm đoạt.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Cơ quan điều tra xác định có 376 bị hại tại 9 tỉnh, thành trong cả nước, tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 98 tỷ đồng.

Số tiền này được Đạt dùng để chi phí hoạt động, trả lương đồng phạm; phần lớn chi tiêu cá nhân như mua ô tô, đầu tư tiền ảo, kinh doanh quán ăn, bất động sản… nhưng thua lỗ.

Cơ quan điều tra chưa có đủ căn cứ xác định vợ Đạt liên quan vụ án.

Tại tòa, nhiều bị hại đề nghị HĐXX phân hóa trách nhiệm, giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo chỉ làm công ăn lương; tăng xử phạt các bị cáo chủ mưu, cầm đầu và nhóm giữ vai trò chủ chốt. Các bị hại cũng yêu cầu làm rõ dòng tiền, xem xét dấu hiệu rửa tiền và truy đến cùng số tiền bị chiếm đoạt.

Nói lời sau cùng, Đạt bày tỏ sự hối hận, xin lỗi các bị hại, nhận toàn bộ trách nhiệm bồi thường đối với số tiền 98 tỷ đồng và xin giảm nhẹ hình phạt cho các đồng phạm. Nhiều bị cáo khác trình bày hoàn cảnh khó khăn, nhận thức pháp luật hạn chế, mong được giảm án để làm lại cuộc đời.

