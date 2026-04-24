Pháp luật

An ninh - trật tự

Truy tìm tài xế rời hiện trường vụ tai nạn liên hoàn ở TPHCM

SGGPO

Ngày 24-4, Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM, cho biết đang thụ lý điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra tại giao lộ Nguyễn Thái Sơn – Trần Bá Giao, và đề nghị người liên quan sớm trình diện để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng 7 giờ 46 phút ngày 20-4, tại giao lộ Nguyễn Thái Sơn – Trần Bá Giao (phường An Nhơn, TPHCM), xe máy biển số 59T2-668.66, do ông N.Q.P (22 tuổi, ngụ phường An Nhơn) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Thái Sơn, hướng từ cầu An Phú Đông về đường Dương Quảng Hàm.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến khu vực trên, xe của ông P. va chạm vào phía sau một xe máy (chưa rõ biển số và người điều khiển) đang chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến xe máy trên bị đẩy ngã về phía trước và tiếp tục va chạm với một xe máy khác mang biển số 71F4-4593, do ông N.H.L (65 tuổi, ngụ phường An Nhơn) điều khiển, đang rẽ trái từ đường Nguyễn Thái Sơn vào đường Trần Bá Giao.

Sau tai nạn, người điều khiển và phương tiện chưa rõ biển số rời khỏi hiện trường. Riêng ông N.H.L bị thương ở tay và chân, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan chức năng đề nghị người điều khiển phương tiện liên quan đã rời khỏi hiện trường, hoặc người dân có thông tin, hình ảnh liên quan đến vụ tai nạn, liên hệ Đội CSGT Hàng Xanh (số 18 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định, TPHCM; điện thoại: 02837.263.803) để cung cấp thông tin.

MẠNH THẮNG

Từ khóa

điều tra cung cấp thông tin phục vụ điều tra PC08 PC08 TPHCM TPHCM

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn