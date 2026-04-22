Điện Biên: Triệt phá chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 6 đối tượng

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh và công an cơ sở đấu tranh triệt phá chuyên án ma túy, bắt giữ 6 đối tượng.

Sáng 22-4, Công an tỉnh Điện Biên thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp các đơn vị chức năng triệt phá chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 6 người. Các đối tượng bị bắt để làm rõ các hành vi “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, đây là đường dây hoạt động liên tỉnh, xuyên biên giới, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng quan hệ thân tộc để tổ chức hoạt động khép kín, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh.

2 đối tượng Bàn Sành Quang và Chảo Tả Mẩy cùng tang vật. Ảnh: CACC

Theo đó, lúc hơn 11 giờ ngày 14-4, tại địa bàn bản Đoàn Kết, xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên, cơ quan chức năng đã bắt quả tang 2 đối tượng: Bàn Sành Quang và Chảo Tả Mẩy, cùng trú ở Điện Biên, vận chuyển nhựa thuốc phiện. Tang vật thu giữ gồm 10kg nhựa thuốc phiện, 4 xe mô tô, 7 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Tiếp tục mở rộng đấu tranh, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng, trong ngày 14-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng gồm: Chảo Sành Chang trú tại tỉnh Điện Biên; Trang A Hảng, Chảo Sềnh Chòi và Chảo Sềnh Nhàn cùng trú tại tỉnh Cao Bằng. Đây là các đối tượng giữ vai trò quan trọng trong khâu tiếp nhận, trung chuyển và phân phối ma túy trên địa bàn 2 tỉnh Điện Biên và Cao Bằng.

Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng xác định, 6 đối tượng trên có quan hệ thân tộc, cư trú tại 2 tỉnh này. Những người này đã câu kết với các đối tượng ở bên kia biên giới, hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ ngoại biên vào nội địa, sau đó đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

GIA KHÁNH - KHÁNH HÀ