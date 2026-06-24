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Cà Mau xác minh thông tin cơ sở làm tôm khô bằng cao su non

Cà Mau: Xác minh, xử lý người đăng tải, phát tán tin giả “bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non”

SGGPO

Sáng 24-6, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời đã chỉ đạo công an tỉnh khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm trường hợp đăng tải, phát tán thông tin “bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non” sai sự thật.

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Thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội.

Những ngày qua, mạng xã hội đăng tải thông tin “Công an Cà Mau bao vây bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non” tại xã Cái Nước. Vụ việc gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; gây thiệt hại đến uy tín, thương hiệu sản phẩm tôm khô truyền thống của địa phương và tác động tiêu cực đến tâm lý người tiêu dùng.

Ngay sau đó, chính quyền cơ sở phối hợp cùng cơ quan chức năng liên quan xác minh và xác định, không có vụ việc như thông tin lan truyền trên mạng; đồng thời không phát hiện trường hợp sản xuất, kinh doanh tôm khô giả trên địa bàn xã Cái Nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu, ngoài xử lý trường hợp đăng tải, phát tán thông tin giả, khi có kết quả xác minh vụ việc, Công an tỉnh chủ động cung cấp cho các cơ quan báo chí, phối hợp định hướng thông tin để người dân tiếp cận đầy đủ, chính xác bản chất vụ việc.

TẤN THÁI

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Cà Mau chỉ đạo công an vào cuộc xác minh thông tin bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non

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