Cà phê Việt Nam thắng lớn

Được mùa

Đầu năm mới 2026, không giấu được niềm vui, ông Nguyễn Văn Khiêm (thôn Thống Nhất, xã Sơn Lang, tỉnh Gia Lai) cho biết, niên vụ sản xuất cà phê 2025-2026 là “mùa vui kép”. Gia đình ông có gần 2ha cà phê, đang thuê 5 nhân công thu hái. Giá cà phê hiện ở mức gần 100.000 đồng/kg, giảm vài ngàn đồng so với đầu vụ, song bà con trong vùng đều phấn khởi. “Năm nay nhân công đông, chi phí có cao hơn nhưng bù lại năng suất tốt, trái cà phê chín đều. Mình trả công thu hái cao một chút để mọi người làm hăng hái hơn, coi như cùng chia sẻ niềm vui được mùa”, ông Khiêm nói.

Người dân xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) thu hoạch cà phê niên vụ 2025 - 2026

Không chỉ người trồng cà phê mà lao động hái thuê cũng thấy phấn khởi. Anh Hứa Văn Việt (quê Quảng Ngãi) và nhóm của mình đã gắn bó với các rẫy cà phê ở xã Sơn Lang gần 10 năm nay. Anh chia sẻ: “Công hái cà phê năm nay cao hơn trước, trung bình mỗi lao động kiếm được 400.000-500.000 đồng/ngày. Mọi người làm chăm chỉ, vui vẻ, lại được chủ vườn hỗ trợ ăn ở nên ai cũng ấm lòng dịp cuối năm”.

Cùng với sầu riêng, từ năm 2024 đến nay, nhiều nông dân các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai… “trúng đậm” với cây cà phê, vươn lên thành tỷ phú. Trong năm 2025, tại các vùng chuyên canh cà phê ở những địa phương này, bà con nông dân đã sắm hàng chục ngàn ô tô mới, phục vụ cho việc đi lại và sinh hoạt hàng ngày.

Xuất khẩu đạt 8,4 tỷ USD

Theo Bộ NN-MT, kết thúc năm 2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt hơn 1,5 triệu tấn, trị giá 8,4 tỷ USD, tăng 16,9% về lượng và tăng 60,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Động lực chính đến từ giá xuất khẩu cà phê duy trì ở mức cao kỷ lục. Bình quân cả năm, giá xuất khẩu đạt trên 5.600USD/tấn, có thời điểm vọt lên gần 5.850USD/tấn.

Niềm vui được mùa của người trồng cà phê tại xã Sơn Lang, tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Thứ trưởng Bộ NN-MT Hoàng Trung nhận định, năm 2025 được xem là cột mốc lịch sử đối với ngành cà phê Việt Nam. Xuất khẩu cà phê sang các thị trường chủ lực như Liên minh châu Âu (EU) và Hoa Kỳ tiếp tục đóng vai trò đầu tàu tăng trưởng trong năm. Nhiều thị trường mới nổi như Algeria, Mexico ghi nhận mức tăng trưởng đột biến, mở ra thêm dư địa phát triển lớn cho cà phê Việt Nam.

Trong khi đó, ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phúc Sinh (một trong những doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam, có trụ sở tại TPHCM) cho rằng, năm 2025, việc gia tăng tỷ trọng sản phẩm cà phê chế biến sâu đã góp phần nâng giá trị xuất khẩu và giảm phụ thuộc vào xuất khẩu thô. Lần đầu tiên, kim ngạch xuất khẩu cà phê chế biến đạt 1 tỷ USD. Sự chuyển dịch từ xuất khẩu số lượng sang xuất khẩu giá trị đã giúp lợi nhuận của người trồng cà phê tăng gấp 2-3 lần so với những năm trước, tạo nền tảng tích cực cho ngành cà phê Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển mới.

Việt Nam hiện có khoảng 710.000ha trồng cà phê, trong đó 650.000ha trong giai đoạn thu hoạch, tập trung chủ yếu tại các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai. Trong thời gian qua, diện tích canh tác cà phê của Việt Nam đã mở rộng nhanh, nhất là giai đoạn 2007-2012, với tốc độ trung bình 3,5% mỗi năm. Song song đó, năng suất tăng mạnh, từ khoảng 16 tạ/ha năm 2005 lên tới 30 tạ/ha năm 2025, đưa Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất thế giới. Theo ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê, ca cao Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt hơn 8 tỷ USD trong năm 2025 đến từ “cơn sốt” giá trên thị trường toàn cầu. Tình trạng sụt giảm nguồn cung do biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino đã đẩy giá cà phê lên mức cao chưa từng có. Nguyên nhân thứ hai và quan trọng hơn, là sự thăng hạng về chất lượng của cà phê Việt nhờ các doanh nghiệp đã đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ chế biến sâu và truy xuất nguồn gốc.

ĐỨC TRUNG