Mùng 2 Tết: Chợ mở bán dần, thực phẩm tươi sống hút khách

Chiều 18-2, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin, mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu sôi động hơn so với mùng 1. Nhu cầu tập trung vào thực phẩm tươi sống, rau củ, thủy hải sản và thịt gia súc, gia cầm để đổi bữa sau những ngày dùng nhiều đồ chế biến sẵn.

Hàng hóa dự trữ tại các siêu thị, không thiếu thực phẩm trong và sau tết. Ảnh: DMS

Theo ghi nhận của Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, tại một số hệ thống phân phối, cửa hàng tiện lợi như Circle K, FamilyMart, 7-Eleven, GS25 duy trì hoạt động xuyên tết. Nhiều hệ thống bán lẻ lớn như AEON, MM Mega Market, GO!, Saigon Co.op mở cửa khai xuân theo khung giờ phù hợp tại từng địa phương. Hệ thống Aeon Mall mở cửa từ 16 giờ mùng 1 Tết (17-2) và tiếp tục hoạt động trong mùng 2.

Tại các chợ truyền thống, một số tiểu thương đã trở lại buôn bán, chủ yếu là rau xanh, trái cây, thịt cá và đồ lễ. Nguồn cung được bổ sung kịp thời, chưa ghi nhận tình trạng khan hiếm hay tăng giá đột biến.

Về xăng dầu, tính đến ngày 18-2, chưa ghi nhận cửa hàng bán lẻ nào đóng cửa trái quy định hoặc găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Giá bán lẻ thực hiện theo kỳ điều hành ngày 12-2.

Từ ngày 13-2 đến 8 giờ 30 phút ngày 18-2, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 8 vụ, xử lý 6 vụ vi phạm. Tổng số tiền xử phạt hơn 56,5 triệu đồng. Thị trường cơ bản ổn định, chưa phát sinh vụ việc nổi cộm quy mô lớn.

Theo cơ quan quản lý, trong những ngày tới, khi các hệ thống bán lẻ mở cửa đồng loạt trở lại, sức mua dự kiến tăng dần, song khó xuất hiện biến động lớn về giá do nguồn cung đã được chuẩn bị từ sớm.

PHÚC VĂN