Hệ thống phân phối, chợ truyền thống và các điểm bán lẻ bắt đầu mở cửa trở lại

Chiều 18-2 (tức mùng 2 Tết Bính Ngọ), Bộ Tài chính thông tin về tình hình giá cả thị trường hàng hóa trong cả nước.

Trong mùng 2 Tết Bính Ngọ, thị trường hàng hóa trên cả nước đang dần sôi động trở lại khi hệ thống phân phối, chợ truyền thống và các điểm bán lẻ bắt đầu mở cửa sau ngày nghỉ đầu năm trong bối cảnh nguồn cung được bảo đảm, mặt bằng giá nhìn chung ổn định.

Cung - cầu hàng hóa vẫn được duy trì ổn định. Không khí mua sắm tại các chợ truyền thống, siêu thị và điểm bán lẻ trở nên sôi động hơn, nguồn cung dồi dào và giá cả không có biến động lớn đã góp phần tạo nên một nhịp thị trường vững chắc trong những ngày đầu năm mới.

Hệ thống phân phối tiếp tục đóng vai trò giữ nhịp thị trường. Bên cạnh các chuỗi cửa hàng tiện lợi hoạt động xuyên tết như Circle K, FamilyMart, 7-Eleven và GS25. Nhiều hệ thống bán lẻ lớn như AEON, MM Mega Market, GO!, Saigon Co.op đã mở cửa khai xuân theo khung giờ phù hợp tại một số địa bàn.

Tại các chợ truyền thống, một bộ phận tiểu thương cũng đã trở lại kinh doanh, chủ yếu tập trung vào thực phẩm tươi sống, rau xanh, trái cây và đồ lễ.

Xu hướng tiêu dùng trong ngày mùng 2 Tết nghiêng mạnh về nhóm thực phẩm tươi sống như rau củ, thủy hải sản, thịt lợn, thịt bò nhằm thay đổi khẩu vị sau những bữa ăn nhiều đạm và đồ khô ngày tết. Hoa tươi, trái cây dâng lễ tiếp tục duy trì sức mua ổn định.

Mặt bằng giá nhìn chung không biến động so với thời điểm cận tết. Tại các siêu thị, giá được niêm yết cố định, đi kèm nhiều chương trình khuyến mại khai xuân. Cơ quan chức năng không ghi nhận tình trạng khan hiếm hàng hóa hay tăng giá bất hợp lý.

Tại Hà Nội, trong ngày mùng 2 Tết, nhìn chung nhu cầu mua sắm không đáng kể, chỉ có một số điểm kinh doanh như siêu thị, trung tâm mua sắm vẫn còn mở để phục vụ người dân. Riêng các chợ dân sinh hầu như không có người dân mua bán, một số ít cơ sở mở cửa để lấy ngày mở hàng đầu năm.

Tại TPHCM, mùng 2 Tết, một số siêu thị như Coopmart, Satra… hoạt động trở lại phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân nhưng thời gian hoạt động ngắn hơn so với ngày thường.

Một số chợ truyền thống, chợ đầu mối cũng hoạt động trở lại nhưng với số lượng sạp ít, chủ yếu mua bán lương thực, thực phẩm thiết yếu rau, củ và trái cây. Có nhiều mặt hàng chưa nhập do hàng tồn đọng còn, chủ yếu thương nhân ra bán lấy ngày khai trương và giao mối cho các nhà hàng - quán ăn hoạt động trong những ngày Tết Nguyên đán. Người dân cũng đã mua sắm đầy đủ vào các ngày trước đó nên sức mua giảm, mãi lực thấp và không còn mua nhiều như các ngày trước tết.

