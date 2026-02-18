Ngư dân Hà Tĩnh "xông biển" đầu năm, hải sản bán giá cao

Ngày 18-2 (tức mùng 2 Tết Bính Ngọ), trong chuyến "xông biển" đầu xuân, nhiều bà con ngư dân ở xã Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) phấn khởi vì đánh bắt trúng nhiều ghẹ và cá tươi ngon các loại, thu về tiền triệu.

Video: “Xông biển” đầu xuân, ngư dân phấn khởi trúng ghẹ và cá

Gần trưa 18-2, có mặt tại tuyến đê ven biển xã Lộc Hà, phóng viên Báo SGGP ghi nhận có hàng chục tàu cá công suất các loại tấp nập trở vào lạch Đồng Kèn sau chuyến biển đầu năm. Khoang tàu mang theo các cuộn lưới dính đầy ắp ghẹ ba mắt, ghẹ xanh và cá.

Ngư dân gỡ ghẹ và cá

Sau khi neo đậu tàu, các ngư dân gánh lưới cùng hải sản lên bờ. Lúc này, trên tuyến đê, nhiều người thân trong gia đình ngư dân đã đứng chờ sẵn, nhanh chóng bắt tay vào công việc rũ lưới, gỡ và thu gom các con ghẹ tươi sống và các loại cá mắc trong lưới, rồi cho vào các xô, chậu, rổ nhựa.

Ngư dân gỡ ghẹ và cá mắc trong lưới sau khi vào bờ

Tiếp đó, số hải sản này được bán tại chỗ cho các khách hàng là thương lái và nhiều người dân quê ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An đang đi du xuân trên tuyến đường bộ ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng, ghé vào mua.

Sau đó, ngư dân lại cho tàu quay trở ra khơi tiếp tục chuyến đánh bắt hải sản mới. Trong ngày, công việc diễn ra liên tục không ngơi nghỉ.

Cá và ghẹ được ngư dân đánh bắt đưa vào bờ

Mới mùng 2 Tết, song khung cảnh tàu cá liên tục ra vào lạch Đồng Kèn, cảnh chen chúc, mua bán, vận chuyển, thu gom hải sản đã diễn ra nhộn nhịp, phấn khởi.

Ngư dân tập trung gỡ ghẹ và cá mắc trong lưới

Ngư dân Lê Doãn Vượng (trú thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà) cho biết, đây là chuyến "xông biển" đầu xuân năm mới 2026. Tàu ra khơi thả lưới từ tối mùng 1, tới sáng mùng 2 thì ra thu lưới và trúng "lộc biển" đầu năm.

Sau khi được đưa vào bờ, số hải sản này bán tại chỗ cho khách hàng với giá dao động từ 300.000-600.000 đồng/kg ghẹ, 300.000-350.000 đồng/kg cá tùy loại.

Những con ghẹ tươi ngon và cá các loại

Ngoài trúng ghẹ, bà con ngư dân còn đánh bắt được nhiều cá trích, cá đù, cá bống, tôm tít… Chỉ tính riêng trong sáng 18-2, nhiều tàu cá đã cho thu nhập hàng triệu đồng nên tâm lý của bà con ngư dân rất hào hứng, phấn khởi.

Theo bà con ngư dân, bắt đầu từ ngày mùng 4 Tết trở đi, đa số tàu của ngư dân địa phương sẽ khởi hành ra khơi và hoạt động khai thác hải sản trên biển trở lại bình thường.

>> Hình ảnh ngư dân trúng ghẹ và cá trong chuyến biển đầu xuân:

Các tàu của ngư dân vào cập bờ trong chuyến biển đầu xuân

Ngư dân gánh lưới chứa ghẹ và cá lên tuyến đê biển để gỡ bán cho khách hàng

DƯƠNG QUANG