Các cuộc tấn công ransomware tiếp tục nhắm vào nhiều tổ chức tại Đông Nam Á

Đặc thù về vị trí địa lý và nguồn lực đưa ĐNA trở thành trung tâm tài chính và công nghệ của khu vực. Trong bối cảnh nền kinh tế số đang ngày càng phát triển, cùng sự khác biệt về mức độ hạ tầng an ninh mạng của các quốc gia thành viên, khu vực này hiện vẫn là điểm nóng cho các cuộc tấn công ransomware. Theo đó, các tổ chức lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tiếp tục là mục tiêu của tội phạm mạng.

Ông Adrian Hia, Giám đốc Điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Kaspersky cho biết: “Nhìn chung, tội phạm mạng, bao gồm cả các nhóm ransomware, đang nhắm đến các cơ sở hạ tầng quan trọng và những ngành dễ bị tấn công như tài chính, dịch vụ công, sản xuất và chăm sóc sức khỏe. Đáng chú ý, nhiều kẻ tấn công nhắm vào các mục tiêu lớn về tài chính”.

Theo Kaspersky, những sự cố nổi bật gần đây phải đề cập đến cuộc tấn công vào Trung tâm Dữ liệu Quốc gia Indonesia, đơn vị điều hành giao thông công cộng Malaysia và chuỗi nhà thuốc địa phương, hệ thống tổ chức bảo hiểm y tế Philippines, một tập đoàn nhà hàng nổi tiếng ở Singapore, và một công ty môi giới chứng khoán lớn cùng công ty cung cấp xăng dầu tại Việt Nam.

Để bảo vệ doanh nghiệp trước những cuộc tấn công ransomware, chuyên gia của Kaspersky đưa ra các khuyến nghị sau: Luôn cập nhật phần mềm trên tất cả thiết bị để ngăn chặn kẻ tấn công khai thác lỗ hổng và xâm nhập vào mạng của tổ chức, cài đặt ngay các bản vá sẵn có giải pháp VPN để các nhân viên có thể truy cập từ xa, biện pháp này đóng vai trò “lá chắn” bảo vệ mạng lưới cho doanh nghiệp, sao lưu dữ liệu thường xuyên và đảm bảo để có thể nhanh chóng truy cập dữ liệu khi cần hay trong trường hợp khẩn cấp, tránh tải xuống và cài đặt các phần mềm lậu, phần mềm không rõ nguồn gốc hay chưa được xác minh, tăng cường đào tạo về an ninh mạng cho nhân viên với các công cụ như Kaspersky Automated Security Awareness Platform, sử dụng Kaspersky Professional Services để tối ưu hóa lượng công việc cho phòng IT - bộ phận vốn phải đối mặt với nhiều thách thức về an ninh mạng…