Các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 báo công và vào Lăng viếng Bác

Sáng 25-3, đoàn đại biểu về dự Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2025 đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Tượng đài Bắc Sơn và báo công, vào Lăng viếng Bác.

Đại diện các gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2025 báo công với Bác, anh Phạm Chí Nhu (Giám đốc điều hành thương hiệu thời trang Coolmate) đã thành kính dâng lên Bác những thành tích, kết quả mà tuổi trẻ Việt Nam đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua. Nhiều học sinh, sinh viên xuất sắc giành huy chương cao tại các kỳ thi quốc tế; nhiều nhà khoa học trẻ miệt mài nghiên cứu, tạo ra những công trình có giá trị, góp phần nâng cao vị thế trí tuệ Việt Nam.

Bên cạnh đó, là những người lao động, doanh nhân trẻ tiên phong đổi mới sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển kinh tế đất nước; các văn nghệ sĩ, vận động viên thể thao mang vinh quang về cho Tổ quốc trên các đấu trường khu vực và quốc tế; các chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn vững vàng, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền, giữ gìn bình yên cho nhân dân.

Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2025 sẽ diễn ra tối nay, 25-3, tại Hà Nội.

BÍCH QUYÊN