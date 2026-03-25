Xã hội

Tuổi trẻ cuộc sống

Các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 báo công và vào Lăng viếng Bác

SGGPO

Sáng 25-3, đoàn đại biểu về dự Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2025 đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Tượng đài Bắc Sơn và báo công, vào Lăng viếng Bác.

Đoàn đại biểu về dự Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2025 vào Lăng viếng Bác

Đại diện các gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2025 báo công với Bác, anh Phạm Chí Nhu (Giám đốc điều hành thương hiệu thời trang Coolmate) đã thành kính dâng lên Bác những thành tích, kết quả mà tuổi trẻ Việt Nam đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua. Nhiều học sinh, sinh viên xuất sắc giành huy chương cao tại các kỳ thi quốc tế; nhiều nhà khoa học trẻ miệt mài nghiên cứu, tạo ra những công trình có giá trị, góp phần nâng cao vị thế trí tuệ Việt Nam.

Anh Phạm Chí Nhu, đại diện gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 báo công dâng Bác

Bên cạnh đó, là những người lao động, doanh nhân trẻ tiên phong đổi mới sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển kinh tế đất nước; các văn nghệ sĩ, vận động viên thể thao mang vinh quang về cho Tổ quốc trên các đấu trường khu vực và quốc tế; các chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn vững vàng, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền, giữ gìn bình yên cho nhân dân.

Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2025 sẽ diễn ra tối nay, 25-3, tại Hà Nội.

Tin liên quan
BÍCH QUYÊN

Từ khóa

Phạm Chí Nhu Coolmate Báo công Viếng Bác Trí tuệ Việt Nam Năm 2025 Thương hiệu thời trang Văn nghệ sĩ Triển vọng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn