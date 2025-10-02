Các nước gửi điện thăm hỏi Việt Nam sau ảnh hưởng bão số 10

Chính trị

Ngày 2-10, Bộ Ngoại giao cho biết, được tin cơn bão Bualoi (bão số 10) gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và hoa màu cho nhân dân các tỉnh miền Bắc và miền Trung của Việt Nam, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Nội dung điện thăm hỏi viết: “Thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào, tôi xin gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc với tình cảm đồng chí anh em tới Đồng chí và qua Đồng chí tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em, nhất là gia đình các nạn nhân bị ảnh hưởng trong đợt thiên tai này.

Nước CHDCND Lào chúng tôi trong bất cứ hoàn cảnh nào luôn ở bên Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quan tâm sát sao của Chính phủ Việt Nam, các bộ, ngành liên quan từ Trung ương đến địa phương, nhân dân Việt Nam anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, cuộc sống người dân và những vùng bị ảnh hưởng do thiên tai lần này sẽ sớm ổn định”.

Cùng ngày, Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel đã có thông điệp chia buồn với nhân dân Việt Nam.

Tổng thống Cộng hòa Nicaragua Daniel Ortega Saavedra và đồng Tổng thống Rosario Murillo đã gửi thư chia buồn đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường.

Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Dominica Miguel Mejía đã gửi thư chia buồn đến Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm.

