Khẳng định quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia

Tối 6-2, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Phnom Penh về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: TTXVN

Trước đó, vào sáng 6-2, nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đến Thủ đô Phnom Penh, thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia.

Sau Lễ đón chính thức trọng thể tại Hoàng cung, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Techo Hun Sen.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Campuchia ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư và đoàn thể hiện sự coi trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Lãnh đạo Việt Nam dành cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Chúc mừng thành công của Đại hội XIV và đồng chí Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư, Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn, thực hiện thành công các mục tiêu mà Đảng đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của khu vực và trên thế giới.

Đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhân dân Campuchia đạt được trong những năm qua, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ và sự đồng lòng của nhân dân, Vương quốc Campuchia tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, xây dựng thành công đất nước hòa bình, hòa hợp, hợp tác và phát triển bền vững.

Chia sẻ với Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen về tình hình Việt Nam và Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định những thành tựu của Việt Nam có sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, đặc biệt là các nước láng giềng, trong đó có Campuchia.

Chiều 6-2, tại trụ sở CPP, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith đã đồng chủ trì Cuộc gặp giữa người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào.

Cùng dự cuộc gặp có Thủ tướng ba nước, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Campuchia.

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith tại cuộc gặp. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, trong không khí hữu nghị, người đứng đầu ba Đảng khẳng định cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng, đồng thời CPP đang tích cực triển khai hiệu quả Cương lĩnh chính trị của Đảng trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2023-2028, tạo nền tảng quan trọng để ba Đảng tăng cường trao đổi chiến lược, củng cố vững chắc tin cậy chính trị và thống nhất những định hướng lớn cho hợp tác giữa ba Đảng, ba nước trong giai đoạn phát triển mới.

Cũng trong chiều 6-2 đã diễn ra cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Campuchia, hai nước đã ra Tuyên bố chung.

Trong ngày 6-2, Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk; hội kiến Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Heng Samrin; chứng kiến Lễ ký và trao các văn kiện hợp tác tại Campuchia; đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam; dự lễ khởi công Trường Hữu nghị Campuchia - Việt Nam và gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.

TTXVN