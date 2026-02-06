Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Indonesia và Philippines trình Quốc thư

Hoan nghênh Ngài Adam Mulawarman Tugio được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam, Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam và Indonesia có truyền thống quan hệ hữu nghị lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Chủ tịch nước khẳng định, Indonesia luôn có vị trí quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Với kim ngạch thương mại song phương ước đạt 17 tỷ USD năm 2025, Chủ tịch nước cho rằng đây là kết quả đáng khích lệ và hoàn toàn có thể nâng lên mức 18 tỷ USD trong thời gian tới, trên cơ sở tin cậy chính trị, cũng như nhu cầu và tiềm năng bổ trợ lẫn nhau còn rất lớn giữa hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia Adam Mulawarman Tugio nhân dịp trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chào mừng Đại sứ Philippines Francisco Noel R. Fernandez III tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam và Philippines cùng là thành viên chủ động và tích cực của ASEAN, cùng chia sẻ nhiều quan tâm trên các lĩnh vực khác nhau và lợi ích chiến lược chung ở khu vực.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Philippines Francisco Noel R. Fernandez III nhân dịp trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đánh giá cao việc hai nước phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức và diễn đàn khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước tin tưởng và khẳng định sẽ ủng hộ Philippines hoàn thành tốt trọng trách Chủ tịch ASEAN 2026, tiếp tục thúc đẩy ASEAN duy trì vai trò trung tâm và tiếng nói chung trong các vấn đề chiến lược ở khu vực.

MINH ANH