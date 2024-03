Các thế hệ người mẫu Việt trình diễn trong tiết trời -8 độ C

Triển lãm The New Generation Of Models 2024 là dự án thời trang “táo bạo” lần đầu tiên được các thế hệ người mẫu Việt thực hiện tại Hàn Quốc. Qua 4 tháng lên ý tưởng và thực hiện, The New Generation Of Model được trình làng bằng Triển lãm sách ảnh, video thời trang diễn ra tại TPHCM.